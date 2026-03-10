Atlético de Madrid goleó a Tottenham con doblete de Julián: los resultados de los octavos de la Champions League
El equipo del Cholo Simeone goleó 5-2 a Tottenham con una gran actuación de Julián Álvarez, que marcó dos goles y dio una asistencia. Además, Galatasaray sorprendió al vencer a Liverpool, Bayern Munich aplastó a Atalanta y Barcelona rescató un empate agónico ante Newcastle.
Este martes comenzaron los octavos de final de la UEFA Champions League. La sorpresa de esta primera rueda se dio en Estambul, donde Galatasaray derrotó 1-0 al Liverpool de Alexis Mac Allister. El único gol del encuentro lo marcó Mario Lemina a los siete minutos del primer tiempo.
Más tarde, en el Metropolitano, el Atlético de Madrid goleó 5-2 al Tottenham Hotspur en un partido que tuvo un inicio arrollador del equipo dirigido por Diego Simeone. A los 15 minutos ya ganaba 3-0 tras aprovechar tres errores del conjunto inglés: uno del defensor Micky van de Ven y dos del arquero checo de 22 años Antonín Kinský, que fue reemplazado luego del tercer tanto.
A los 22 minutos, Robin Le Normand estiró la ventaja a 4-0 y el partido parecía encaminarse hacia una goleada histórica. Sin embargo, cuatro minutos después Pedro Porro marcó el 4-1 para el Tottenham.
El quinto gol llegó a los 58 minutos y tuvo como protagonista a Julián Álvarez. El delantero argentino condujo con pelota desde campo propio y definió dentro del área para poner el 5-1. Sobre el final del partido llegó el 5-2 definitivo: el arquero Jan Oblak devolvió gentilezas con un falló en la salida y el delantero Dominic Solanke aprovechó el error para descontar.
Julián fue la gran figura del encuentro con dos goles y una asistencia. Además, Giuliano Simeone fue titular y Nicolás González volvió a sumar minutos tras su lesión: ingresó a los 73 minutos en lugar del ex Manchester City, que se retiró muy aplaudido.
En tanto, el equipo del Cuti Romero está viviendo una crisis profunda: llegó a su sexta derrota consecutiva (por primera vez en su historia) y, además de estar con un pie y medio afuera de la Champions, está muy cerca de caer a puestos de descenso por la Premier League.
Bayern aplastó a Atalanta y Barcelona rescató el empate ante Newcastle
La goleada más contundente de la jornada se produjo en Italia, dondeBayern Munich aplastó 6-1 al Atalanta. El conjunto alemán resolvió prácticamente la serie en el primer partido con goles de Josip Stanišić, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Nicolas Jackson y un doblete de Michael Olise. El descuento llegó sobre el final a través de Mario Pašalić.
En el último encuentro del día, el Newcastle United derrotaba 1-0 al Barcelona con gol de Harvey Barnes a 5 minutos del final y se ilusionaba con el triunfo. Sin embargo, en el cierre del partido, Lamine Yamal empató de penal a los 96 minutos y dejó la serie abierta de cara a la revancha.
