Las ráfagas intensas se sintieron en Añelo que tuvo suspensión de clases

El pronóstico de fuerte viento se cumplió con mayor intensidad durante la madrugada en Añelo. A raíz de las condiciones adversas distintos estamentos oficiales suspendieron las actividades durante la mañana. Así fue el caso de los establecimientos educativos de todos los niveles, el municipio, el Registro Civil.

Desde el cuartel de bomberos voluntarios añelense se confirmó que no recibieron llamados por emergencias.

En Añelo, al igual que en otras ciudades del centro, no hubo lluvia intensa, pero si las ráfagas de viento fuerte. En este caso, la presencia se confirmó durante la madrugada y en las primeras horas de la mañana. Como consecuencia del fenómeno que suele ser habitual en esta zona, en especial, durante la primavera, se registraron algunas roturas de ramas o gajos grandes. En especial en aquellos ejemplares de mucha antigüedad y tamaño.

La adminsitración municipal resolvió la suspensión de la atención en todas las reparticiones. Sin embargo, se informó que estaban garantizadas las guardias mínimas y de seguridad. Desde Defensa Civil se indicó que se había declarado el estado de alerta y se recomendaba, reducir las actividades al aire libre, evitar estar alejados e los árboles, carteles o estructuras que tengan riesgo de caídas.

Desde el área educativa se informó la suspensión de las clases, al menos en el turno mañana. Otra de las reparticiones que no tuvo actividad fue el Registro Civil, donde algunos vecinos que desconocían la medida y acudieron a realizar sus trámites se encontraron con el portón cerrado.

Algunos gajos de árboles más añejos se quebraron. (Foto: Andrea Vazquez)

Desde el cuartel de bomberos voluntarios se confirmó que no fue necesario realizar salidas de emergencia por inconvenientes provocados por las ráfagas intensas. Se insistió en que ante cualquier situación que se requiera ayuda se deben comunicar también ante Defensa Civil.

Algunas familias reportaron el corte en el servicio de energía eléctrica durante varios minutos en la zona e la meseta.

Retorno de las clases en Cutral Co y Plaza Huincul

En tanto, en la comarca petrolera, la actividad escolar se renudó para los turnos tarde y vespertino, tal como se informó desde el Distrito Escolar II. Las clases se interrumpieron para aquellos estudiantes y docentes y auxiliares de servicio, que concurren a la mañana.

Además del municipio huinculense, otras reparticiones como el Ente Autárquico Intermunicipal, Enim, suspendió la atención al público ante el alerta que rigió.

Al menos una voladura de un techo en el barrio Parque Oeste de Cutral Co, sin consecuencias para las personas y durante las primeras horas de la mañana, la Policía, Protección Civil y bomberos colaboraron para evitar que las chapas sueltas volaran.