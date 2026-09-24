Nuevos convenios colectivos: la Legislatura avaló mejoras para más de 1.000 estatales en Neuquén

La Legislatura de Neuquén aprobó en general y por unanimidad las modificaciones en los convenios colectivos de trabajo de seis ministerios de Poder Ejecutivo y de la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC).

La medida contempla actualizaciones en los niveles actualizaciones en los niveles escalafonarios y reconoce bonificaciones por tareas específicas.

El presidente de la comisión de Trabajo, Francisco Lepore (Avanzar), detalló que los cambios en el convenio alcanzan a los ministerios de Gobierno, Turismo, Seguridad, Planificación, Economía y Energía, beneficiando a unos mil trabajadores estatales de planta permanente.

Entre los aspectos centrales, se destaca la incorporación del nivel seis en los agrupamientos para ampliar la carrera administrativa y la actualización de adicionales por tareas de fiscalización, manejo de maquinaria pesada, venta de obleas y un reconocimiento especial a brigadistas de incendios forestales.

Durante su exposición, Lepore valoró el diálogo y los acuerdos alcanzados entre las partes, remarcando que en un contexto nacional donde «se puso en tela de juicio el rol de los trabajadores estatales», la provincia de Neuquén decidió sostener sus 15 convenios colectivos vigentes para mejorar las condiciones laborales.

Por su parte, la modificación al convenio de la OPTIC contempla a unos 86 trabajadores del organismo tecnológico. La norma readecúa agrupamientos según la formación académica e incorpora adicionales vinculados a tareas como soporte digital, ciberseguridad, contingencias tecnológicas y el monitoreo sismográfico y volcánico.

Nuevo juez y obra viales

En la misma sesión, el cuerpo prestó acuerdo por unanimidad para la designación de Nicolás Menestrina como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, y de Minería de la ciudad de Neuquén.

Asimismo, tomó estado parlamentario el proyecto enviado por el gobernador Rolando Figueroa para ratificar el acuerdo de financiamiento de obras viales firmado con empresas del sector hidrocarburífero. La iniciativa fue derivada a las comisiones de Hidrocarburos, Asuntos Constitucionales y Hacienda para su debate.