Mbappé no da respiro y presiona a Messi: cómo está la tabla de goleadores de los Mundiales

El francés Kylian Mbappé continúa intratable en la red. El delantero volvió a anotar doblete y a ser figura en su selección, que ayer goleó a Suecia por 3 a 0 y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

La estrella del Real Madrid el delantero francés sigue escalando posiciones en la tabla de goleadores y no da respiro en la lucha por el récord absoluto de gritos mundialistas, el cual ostenta el astro argentino Lionel Messi con 19 goles.

Los dos tantos de ayer ante los suecos, sumados al doblete en el debut de Francia ante Senegal y otro en el segundo partido del grupo L frente a Irak, le permitieron a Mbappé llegar a los 18 tantos y quedar a tan solo uno del nuevo récord establecido por el rosarino en el primer partido de este Mundial.

¡FRANCIA SE PUSO EN VENTAJA ANTES DEL ENTRETIEMPO! 🇫🇷



A los 45’, Mbappé anotó el 1-0 frente a Suecia. pic.twitter.com/EP27PEP2l3 — TyC Sports (@TyCSports) June 30, 2026

En cuanto a la lucha por la Bota de Oro actual, la batalla está igualada, ya que ambos tienen 6 goles en su haber. Detrás, también asomando como seria amenaza, aparece el noruego Erling Haaland, que también marcó ayer en el triunfo de su selección ante Costa de Marfil y llegó a los 5 goles.

Detrás está el brasileño Vinícius Junior, que tiene cuatro gritos. El francés Ousmane Dembélé le metió tres a Noruega y también llegó a los cuatro tantos, mientras que con tres están el alemán Deniz Undav, el inglés Harry Kane y el canadiense Jonathan David.