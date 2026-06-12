Mbappé y Dembélé hablaron de Argentina y de Messi de cara al Mundial: «Tenemos que tener mucho cuidado»

Con su debut en el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Francia vuelve a aparecer como uno de los grandes candidatos al título. El equipo dirigido por Didier Deschamps, que está al frente de Les Bleus desde 2012, buscará conquistar su segunda Copa bajo su conducción y disputar su tercera final. En ese contexto, dos de sus máximas figuras se refirieron a la Selección Argentina y a Lionel Messi.

Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé fueron consultados sobre la posibilidad de volver a cruzarse con la Albiceleste, luego del antecedente de los octavos de final de Rusia 2018 -que finalizó con triunfo francés- y de la histórica final de Qatar 2022 que quedó en manos del conjunto de Lionel Scaloni.

En primera instancia, el delantero del Real Madrid evitó entrar en comparaciones, aunque dejó en claro cuál será la postura del equipo francés si se da un nuevo duelo. «Por supuesto que habrá mucha determinación. Como siempre, saldremos a ganar», afirmó Mbappé.

Por otro lado, al último ganador del Balón de Oro le preguntaron cómo ve a Messi de cara a esta Copa del Mundo. El «Mosquito» compartió plantel con el rosarino en Barcelona entre 2017 y 2021 y destacó que, pese al paso del tiempo, continúa siendo determinante.

«Messi tiene 38 años, pero sigue siendo fantástico y peligroso. Su calidad nunca envejece. Tenemos que tener mucho cuidado todos. Leo todavía puede ganar el Mundial», sostuvo el crack francés.