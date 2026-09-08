«Me pone muy, muy triste»: Alexis MacAllister puso en duda su continuidad en Liverpool

Está claro que después del Mundial, los jugadores de la Selección Argentina que están en la Premier League son mirados de reojo y los clubes les ponen piedras en el camino. Ahora llegó el turno de Alexis MacAllister, quien esperaba una señal positiva del Liverpool para renovar su contrato, pero hasta el momento no tiene novedades.

El volante surgido de Argentinos Juniors se refirió a su actualidad y allí reveló su tristeza debido a que aún no recibió una oferta por parte de la dirigencia de los Reds para renovar su contrato, a falta de dos temporadas para su finalización.

«Amo este club, amo estar aquí»

En el contacto con la prensa, Alexis afirmó: «Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo que me pone muy, muy triste. Por supuesto que aún hay tiempo , los aficionados no necesitan preocuparse, daré el 100% hasta el último día”.

En la misma línea, agregó que en este mercado de pases pudo cambiar de aires: “Hubo opciones para irme este verano, en este momento estoy en el club adecuado. No voy a cambiar. Este soy yo y en tres años en el club he hecho cosas muy buenas. Pasamos por tiempos difíciles y muchas cosas, ganamos una Premier League y la Carabao Cup, para mí es un período muy exitoso de mi vida”.

“No tengo que demostrar algo, pero tengo que mostrar el nivel al que puedo rendir. Amo este club, amo estar aquí, amo a los hinchas y como jugador a veces pasa que estás en un club por mucho, mucho tiempo y no te das cuenta realmente de dónde estás”, agregó sobre su deseo de seguir en el club. Y cerró: “Eso no me pasa a mí. Me doy cuenta de que estoy en un club increíble y esta ciudad es muy especial”, cerró.

Los números de Alexis en Liverpool

Desde su llegada a Liverpool, a mediados de 2023, MacAllister lleva disputados 152 partidos, en los que marcó 19 goles y aportó 20 asistencias. Además recibió 32 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 11.144 minutos en cancha. Ganó dos títulos a nivel local.