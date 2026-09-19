«Me puso mucha presión»: Alkaya, impresionado con el público en el Ruca Che en la serie de la Copa Davis

Mert Alkaya, la mejor raqueta de Turquía, cayó ante Thiago Tirante en el segundo turno en el Ruca Che. (Foto: Cecilia Maletti)

«Me sorprendió el público. Esperaba que fuera así de increíble en Argentina, pero es la primera vez que juego con este público. Me puso mucha presión», confesó Mert Alkaya en la conferencia de prensa posterior al duelo ante Thiago Tirante.

El platense se quedó con el triunfo por 6-2 y 6-4 en 1 hora y 13 minutos de partido y, tras la victoria de Francisco Cerúndolo en el primer turno, el equipo nacional se puso 2-0 en la serie por el Grupo Mundial I de Copa Davis.

Tirante volvió a demostrar que tiene uno de los mejores saques del circuito y terminó el partido con nueve aces. «Un poco lo esperaba, pero cuando jugás es diferente porque se siente mucho más rápido. Es un jugador increíble», confesó Alkaya.

Con el 2-0 a favor de Argentina, Andrés Molteni y Guido Andreozzi, los elegidos por Javier Frana para disputar el dobles, tendrán la chance de cerrar la serie este domingo desde las 11, en el primer partido de la jornada.

En ese sentido, el capitán de Turquía, Erhan Oral, confesó que aún no definió cuál será la dupla del conjunto visitante. En el sorteo del viernes había seleccionado a Tincay Duran y Arda Azkara, el especialista del equipo, ubicado en el puesto 205° de esa modalidad, pero podrá modificar la pareja hasta último momento.

«Decidiré los dobles esta noche y, según cómo salga, decidiré quién juega el single», declaró Oral en la conferencia de prensa. Y luego amplió: «Sabemos que Argentina tiene buenos doblistas, están bien en los rankings. Tenemos que decidir cuál es nuestro equipo, jugar y ganar. Para revertir la situación, primero tenemos que ganar el dobles y después vemos los singles».

La dupla nacional está ante la chance de poner el 3-0 definitivo para cerrar la serie y obtener el boleto a los Qualifiers 2027. En caso de conseguir el triunfo, el cuarto punto podría quedar en manos de Mariano Navone. Caso contrario, Cerúndolo volvería a la cancha para enfrentarse con Alkaya.