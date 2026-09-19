Kicillof y un mensaje a la interna del peronismo: “Tenemos que organizar en todos los rincones”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerró este sábado el acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda con una convocatoria a organizar una alternativa nacional frente al gobierno de Javier Milei y dejó una definición dirigida hacia la discusión interna del peronismo: “No me interesa una construcción a control remoto”.

Kicillof cerró un acto en una semana donde la interna del PJ Bonaerense resurgió

Ante militantes y dirigentes llegados desde distintos puntos del país, Kicillof buscó mostrar al MDF como una estructura en expansión territorial y con capacidad para articular debates programáticos. “Este no es un acto convencional. Hoy no vinimos solamente a hablar. Vinimos miles y miles de compañeros y compañeras a escucharnos, a reflexionar y a darnos fuerza. Hoy vinimos a construir”, afirmó.

El encuentro se realizó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico y reunió a dirigentes y militantes de distintas provincias. Kicillof es el orador de cierre de una jornada que comenzó con diez plenarios temáticos y que el MDF presentó como un encuentro federal, con el objetivo de ampliar su despliegue fuera de la provincia de Buenos Aires.

La actividad tuvo lugar en medio de nuevas tensiones dentro del Partido Justicialista bonaerense. En los días previos, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, había cuestionado a Kicillof y lo acusó de dividir al PJ.

Según relató, esos encuentros estuvieron colmados de participantes y expresaron una voluntad de construir desde las bases. “Después de tanta sospecha, era más simple: las nuevas canciones se componen colectivamente”, dijo, antes de añadir que ese proceso debe desarrollarse “de abajo para arriba”.

Kicillof recordó el lanzamiento del espacio en Los Hornos y explicó el sentido del nombre elegido. Señaló que el término “movimiento” remite a una tradición de luchas, derrotas y triunfos del peronismo, mientras que la palabra “derecho” refiere a los derechos que, según planteó, están en riesgo bajo la actual administración nacional.

También mencionó la creación de espacios sectoriales del MDF y de un centro de estudios llamado Derecho al Futuro. “Cientos y cientos de reuniones, de encuentros. Y esto, compañeros y compañeras, recién empieza”, sostuvo.

El gobernador reivindicó las recorridas por otras provincias

En uno de los tramos centrales de su discurso, Kicillof enumeró sus visitas recientes a Tierra del Fuego, Chaco, Corrientes, La Pampa, Córdoba y Misiones. El objetivo, indicó, fue reunirse con estudiantes, trabajadores, empresarios, productores, comerciantes, dirigentes políticos y organizaciones sociales.

El gobernador afirmó que encontró inquietudes similares en cada distrito: economías regionales afectadas, obras detenidas, comercios cerrados, sectores productivos sin horizonte y administraciones provinciales condicionadas por la falta de asistencia nacional.

“Para construir una alternativa nacional primero hay que escuchar a la Argentina”, afirmó Kicillof. En ese sentido, planteó que el encuentro de Avellaneda tuvo una impronta federal y cuestionó la idea de que cada provincia pueda resolver por sí sola problemas de alcance nacional.

“No me interesa una construcción a control remoto”

Kicillof vinculó las recorridas territoriales con la necesidad de elaborar una propuesta política con presencia en todo el país. “Una alternativa nacional no se construye desde una oficina”, sostuvo ante los asistentes.

Luego lanzó una frase que concentró buena parte de la lectura política del acto: “No me interesa una construcción a control remoto. Tenemos que escuchar, tenemos que sumar, tenemos que organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina”.

El gobernador bonaerense sostuvo que una propuesta opositora requiere planificación, participación y respaldo mayoritario. “No se va a salir de esta situación tan dramática ni con jugadas mágicas ni con improvisaciones”, expresó.

“Cuenten conmigo”

En el tramo final de su discurso, Kicillof sostuvo que la oposición debe ofrecer una salida política frente al deterioro económico y social que atribuyó al Gobierno. Planteó que el desafío no consiste únicamente en enumerar los problemas, sino en construir una propuesta que convoque a quienes todavía no encuentran una opción.

El gobernador afirmó que esa alternativa debe evitar “el odio” y “la nostalgia” y recuperar expectativas, en particular entre los jóvenes. Mencionó demandas como empleo, ingresos suficientes, acceso a los estudios, vivienda y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida. También pidió revisar las frustraciones que, según dijo, llevaron a parte de ese electorado a respaldar a Milei.

Kicillof definió al peronismo como la “columna vertebral” de esa construcción, aunque consideró que deberá sumar a sectores sociales y políticos ajenos a esa tradición. Rechazó que esa mayoría pueda surgir de acuerdos entre dirigentes y remarcó que debe construirse “desde abajo”, con participación pública.

Al referirse a una eventual reelección de Milei, advirtió sobre las consecuencias de otros cuatro años de su gestión y llamó a no esperar que el malestar económico resuelva por sí mismo el escenario político. “No cuenten conmigo para esperar sentado”, afirmó.

Luego reforzó esa definición con una frase que funcionó como señal de proyección nacional: “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo, pero sobre todo, que nos permita empezar una etapa distinta”.

Con información de Infobae.