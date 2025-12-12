SUSCRIBITE
Mercado Libre será sponsor de Estudiantes en la final del Torneo Clausura ante Racing

El acuerdo comenzará a regir desde la final del Clausura en Santiago del Estero y se extenderá durante toda la temporada 2026. La marca estará en la indumentaria, el estadio y acciones de marketing.

Por Redacción

El sponsor estará en la camiseta del León por primera vez en la final del Clausura.

A un día de la final del Torneo Clausura, que encontrará a Estudiantes y Racing en Santiago del Estero a partir de las 21:00, el Pincha anunció un nuevo acuerdo de patrocinio con Mercado Libre.

El sponsoreo comenzará a aplicarse desde la gran final y se extenderá durante todo 2026. “El sponsoreo incluye la incorporación del logo de Mercado Libre en la indumentaria del plantel profesional masculino, presencia de marca en el Estadio UNO y actividades de marketing para hinchas y socios del club que desarrollarán a lo largo de la temporada”, explicaron en un comunicado conjunto.

“Nos entusiasma acompañar a Estudiantes en esta nueva etapa. Vemos un proyecto con visión, identidad, valores y proyección internacional. Queremos ser parte de la energía que el club y sus hinchas generan y seguir apostando por la pasión del fútbol en toda la región”, dijo Juan Lavista, Vicepresidente de Marketing de Mercado Libre.

La marca, que a su vez es sponsor de la Conmebol en la Copa Libertadores, publicó en sus redes sociales: “Tierra de doctores, brujas y campeones del mundo. Mercado Libre, nuevo sponsor de Estudiantes de La Plata. Lo mejor está llegando”.

Por su parte, Martín Gorostegui, Vicepresidente del León, comentó: “Es un honor que Estudiantes y Mercado Libre puedan unir fuerzas y transitar un camino de mejora conjunta. Sabemos lo que significa Mercado Libre a nivel regional; que nos acompañe es un placer y entendemos que nosotros también tenemos mucho para aportar en cuanto a nuestra imagen y nuestra identidad, y que juntas, sin ninguna duda, se potenciarán”.

Es menester recordar que Juan Sebastián Verón fue sancionado por la AFA y no puede ejercer como presidente del Pincha por seis meses, aunque recurrirá al TAS por considerar el castigo arbitrario.


