Messi comparó a Medina con Jordi Alba y dio las claves del primer gol de Argentina ante Austria

Argentina derrotó 2-0 a Austria, se clasificó a los 16avos del Mundial 2026 y tuvo otra función estelar de Lionel Messi, que marcó un doblete y se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. Pero después del partido, el capitán también se detuvo a explicar cómo nació el primero de sus tantos.

En diálogo con TyC Sports, el periodista Matías Pellicioni le consultó si ese gol le había hecho recordar al que convirtió ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu para sellar el histórico 3-2 de Barcelona, luego de una asistencia de Jordi Alba que tanto se ha repetido a lo largo de los años.

«Tuve varios goles así como el primero», respondió en primera instancia. Luego, reveló un pedido que suele hacerle a Facundo Medina y destacó la asistencia del lateral: «Le decía siempre al Negro: tirala atrás, boludo, que yo siempre llego. Y hoy la dejó espectacular», contó entre risas.

🗣️ Messi y el primer gol ante Austria: DEL "TIRALA ATRÁS, BOLUDO. YO SIEMPRE LLEGO" AL RECUERDO DE "LOS VIEJOS TIEMPOS CON JORDI".



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Además, el capitán detalló por qué logró aparecer solo dentro del área y destacó el movimiento colectivo de toda la jugada. «Thiago (Almada) también me ve llegar, Enzo (Fernández) arrastra, Lauti (Martínez) arrastra también al primer palo. Se genera un movimiento que hace que yo quede ahí», explicó.

Y finalmente apareció la comparación con uno de sus socios históricos.«Y sí, recuerdo los viejos tiempos con Jordi, que me daba ese tipo de pases», reconoció. Por último, cuando le preguntaron si el gol estaba dedicado para Almada o Medina, no dudó: «Para Medina, toda de él».

Más allá del paralelismo, Medina completó dos muy buenos partidos ante Argelia y Austria y respondió a la confianza de Lionel Scaloni como reemplazante de Nicolás Tagliafico. En la última fecha frente a Jordania, es probable que el ex Independiente parta desde el inicio para que llegue con ritmo a la fase eliminatoria, aunque el cuerpo técnico ya sabe que cuenta con una alternativa a la altura.

