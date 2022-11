Messi descartado en PSG por una inflamación en el tendón de Aquiles a dos semanas del Mundial

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, quedó descartado para el partido de mañana ante Lorient por una inflamación en el tendón de Aquiles, informó hoy su club París Saint Germain, a 15 días del inicio del Mundial Qatar 2022.

A pocos días del comienzo del Mundial de Qatar 2022, el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, no fue incluido en el PSG para jugar este domingo frente al Lorient por la Liga de Francia, debido a una molestia en el tendón de Aquiles.

Previo al encuentro de este domingo a las 9 (hora argentina), el club parisino informó que el rosarino «permanecerá en tratamiento por precaución» ante una «inflamación en el tendón de Aquiles».

«Regresará a los entrenamientos colectivos la próxima semana», añadió el breve parte médico difundido por el Paris Saint-Germain Football en su sitio web.

El PSG tiene por delante dos partidos por la Liga de Francia antes del comienzo del Mundial de Qatar: este domingo contra Lorient, en condición de visitante; y el 13 de noviembre ante Auxerre en el Parque de los Príncipes.

De todos modos, no se trataría de una lesión, sino de una simple molestia y La Pulga, decidido de llegar de la mejor manera a Qatar, prefiere no arriesgar el físico. Sin embargo, toda complicación, por más mínima que sea, pone en alerta al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que tuvo su dolor de cabeza más grande con la lesión de Giovani Lo Celso: el jugador surgido de Rosario Central tuvo un desprendimiento muscular jugando para el Villarreal y se someterá a una nueva serie de estudios este lunes para definir su situación.

«Ningún jugador me pidió no jugar antes del Mundial. No está en la mentalidad de estos grandes campeones. Estarán atentos, a pesar de todo, a su estado de forma y a la menor alerta muscular», comentó el director técnico del PSG, Cristophe Galtier, en declaraciones a Canal+.

El rosarino arribará a la Copa del Mundo con una gran temporada: 12 goles y 13 asistencias en 18 partidos en el club parisino. El pasado miércoles jugó los 90 minutos en la victoria 2-1 frente a la Juventus por la Champions League.