Messi vuelve a ser titular esta noche en la visita de Inter Miami a Philadelphia Union

A diez días de haber despedido a su padre Jorge, el argentino Lionel Messi volverá a ser titular esta noche, en la visita de Inter Miami a Philadelphia Union, en Subaru Park de Chester, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MSL) de los Estados Unidos.

El encuentro, válido por la 21ra fecha de la MLS, se disputará desde las 20:30 de nuestro país y podrá ser sintonizado a través de Apple TV.

Las Garzas buscarán recuperarse de la goleada sufrida el pasado sábado ante Nashville por 4 a 1, encuentro donde la Pulga malogró un penal en el primer tiempo y marcó aunque en posición adelantada sobre el final del complemento, aunque pudo aportar la asistencia del único tanto de Inter.

El astro argentino volverá a ser titular hoy, tal como lo hizo el sábado, afrontando de esta forma su tercer encuentro desde su regreso a Estados Unidos tras varios días en Rosario junto a su familia, tras la desaparición de su padre.

Así lo confirmó el DT del equipo de Florida, Guillermo Hoyos. “Se lo ve bien, manifestándose en la cancha, donde él realmente conoce a la perfección eso. Y está en paz”, expresó el argentino en relación a la actualidad del futbolista de 39 años.

Vale recordar que la vuelta de Messi al fútbol se produjo la semana pasada, apenas cuatro días después de la muerte de su padre de 68 años. Volvió el 12 de agosto e ingresó como suplente en la derrota 3-2 ante el Club León de México por la Leagues Cup.

“Es un ejemplo. Seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tuvo un compromiso no solo con los jugadores, sino con el club, que fue increíble; nunca había visto eso en mi vida”, había expresado su compañero brasileño Casemiro.

Inter Miami marcha en la segunda posición de la Conferencia Este con 38 puntos, sobre un total de 19 partidos disputados (11 triunfos, 5 empates y 3 caídas). Messi lidera la tabla de goleadores del club con 13 tantos en la temporada regular, mientras que Rodrigo De Paul y Telasco Segovia encabezan la lista de asistencias con 8 cada uno