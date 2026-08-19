Proponen declarar al guanaco especie protegida y prohibir su caza en Río Negro

Los guanacos son especies nativas que habitan en la estepa patagónica, aunque también se adentran en zonas de bosques abiertos y áreas de transición andina. Foto: Conicet

Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone declarar al guanaco como especie vulnerable protegida y prohibir su caza en todo el territorio provincial.

La iniciativa impulsada por Magdalena Odarda, legisladora de Vamos con Todos, surge ante la discusión de la ley 5796 que promueve el «aprovechamiento estratégico» de fauna silvestre.

Ley de Carnes y el debate por la carne de guanaco

Entre los fundamentos de la propuesta se establece que la habilitación de la Ley de Régimen Provincial de Gestión Integral de Fauna Silvestre, sancionada en 2025, permitió avanzar con un proyecto que propone la comercialización de carne de guanaco y jabalí.

En este sentido, desde el Gobierno provincial se ha impulsado una modificación de la Ley de Carnes para incorporar las denominadas carnes silvestres al circuito comercial formal.

Dicha propuesta apunta a generar un mercado con establecimientos habilitados, controles sanitarios y trazabilidad que permitan regular la actividad y el aprovechamiento de especies como el jabalí europeo y el guanaco.

¿Especie invasora o chivo expiatorio?

De acuerdo al proyecto presentado por Odarda, el guanaco difiere del jabalí europeo, cuya caza está permitida actualmente en Río Negro al ser considerado una especie exótica invasora.

Río Negro busca abrir el mercado a nuevas alternativas carnicas como el jabalí europeo y el guanaco. Foto: gentileza.

En este sentido, la autora cuestiona que existan datos científicos recientes que permitan sostener que en Río Negro existe una superpoblación de estos herbívoros propios de la estepa y la meseta.

El guanaco es una especie autóctona y siempre ha sido el chivo expiatorio de los malos manejos de la ganadería”. Gustavo García, guardafauna de Río Negro

Etica, salubridad y el reclamo de las comunidades originarias

Entre los fundamentos del proyecto, se plantean dudas vinculadas al consumo de su carne por la elevada presencia del parásito Sarcocystis spp. detectado en ejemplares de la Patagonia.

En este sentido, señalan la necesidad de «contar con mayores certezas científicas y sanitarias antes de promover su incorporación a los circuitos de comercialización para consumo humano«.

Además, se recupera el reclamo de comunidades originarias, destacando el vínculo histórico y cultural entre el guanaco y el pueblo mapuche como recurso de subsistencia.

De este modo, el proyecto busca reconocer al Lama guanicoe como parte del patrimonio natural y cultural de Río Negro, incorporando acciones de sensibilización, investigación y protección de la especie.