Cerro Chapelco celebra el Día del Montañés con la comunidad y se prepara para el regreso del Tetratlón

El Cerro Chapelco invita a la comunidad de San Martín de los Andes y a los turistas a celebrar este sábado 22 de agosto el Día del Montañés. La jornada comenzará a las 17, con acceso gratuito para peatones a través de la Telecabina hasta la cota 1600. A lo largo de la tarde participarán instituciones, clubes, fuerzas de seguridad y trabajadores vinculados a la montaña.

A las 17:50 hará su ingreso la «Fanfarria Militar «El Hinojal», del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4 de SMA», desde las 18, comenzarán las exhibiciones y la gran bajada de apertura, con la participación de la Escuela de Esquí, Snowboard y Esquí Adaptado de Chapelco, la Patrulla, personal del centro, clubes, las patrullas del Ejército RCM4 y RIM 26 y Gendarmería.

A las 19:30 llegará uno de los momentos más esperados: la tradicional bajada de luces y antorchas, protagonizada por los montañeses de Chapelco y vecinos de San Martín de los Andes.

El cierre está previsto para las 20, con el encendido del fogón del Día del Montañés, acompañado por chocolate caliente y el tradicional vino caliente. La celebración tendrá como escenario la montaña y busca reunir a toda la comunidad para compartir una de las tradiciones más representativas de la cultura cordillerana.

Vuelve el Tetra Chapelco

La agenda de Chapelco continuará el sábado 29 de agosto, cuando se dispute una nueva edición del tradicional Tetra Chapelco, una competencia que combina distintas disciplinas en un recorrido por el centro de esquí, el Parque Nacional Lanín y San Martín de los Andes.

La organización ya presentó la camiseta oficial de la XXXIX edición y mantiene abiertas las inscripciones. Las inscripciones continúan abiertas y ahora también, quienes deseen ser parte, pueden realizar el pago presencialmente en las oficinas de Chapelco del centro de San Martín de los Andes (Mariano Moreno 859).

Las acreditaciones se realizarán los días 26, 27 y 28 de agosto, de 9 a 20:30, en esa misma dirección. La información y las inscripciones están disponibles en cerrochapelco.com.ar.