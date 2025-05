Miguel Ángel Russo a un paso de Boca: qué pasó con su último once y qué le espera en el Mundial de Clubes

Miguel Ángel Russo se desvinculó de San Lorenzo y en Boca ya lo esperan para afrontar su tercer ciclo. El experimentado DT asumirá en plena cuenta regresiva hacia un objetivo ambicioso, el Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos.

La eliminación de San Lorenzo ante Platense en las semifinales del torneo Apertura terminó de confirmar lo que era un secreto a voces, pero en conferencia de prensa el DT evadió todo tipo de preguntas en relación a su llegada a Boca.

«Hoy no te voy a responder nada. No tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo diga, quiera y cumpla todo lo que tenga que pasar. Todo lo que digan, yo no escucho nada ni me interesa», declaró.

Sin embargo, este lunes Palomo presentó su renuncia y esta mañana se despidió del plantel. Ahora solo queda que el entrenador rescinda su contrato con el Ciclón y quede libre para afrontar su tercer ciclo como entrenador de Boca. Según TyC Sports, si todo sale bien, dirigirá la práctica del Xeneize de esta tarde.

Cómo fue el último partido de Miguel Ángel Russo en Boca

Su último partido al mando del Xeneize fue el 15 de agosto de 2021, en una derrota 1-0 frente a Estudiantes en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Aunque pasaron poco más de tres años, el recambio en el plantel fue tan profundo que apenas unos pocos nombres de aquel equipo siguen vinculados al club.

Aquel día, Agustín Rossi (hoy en Flamengo) ocupó el arco. La defensa estuvo integrada por Carlos Zambrano (actualmente en Alianza Lima), Carlos Izquierdoz (Lanús) y Marcos Rojo, el único que continúa en el plantel aunque su futuro en la institución es incierto por su bajo rendimiento.

En el mediocampo estuvieron Luis Advíncula (se marchará a Newell’s), Diego González (San Martín de San Juan), Esteban Rolón (Belgrano) y Frank Fabra, quien aún pertenece al club pero está en la lista de posibles salidas.

Como enganche jugó Juan Ramírez (hoy en Lanús), mientras que la delantera estuvo compuesta por Norberto Briasco (de regreso tras un préstamo en Gimnasia) y Cristian Pavón (Gremio).

De ese once titular, solo dos jugadores permanecen en el club: Rojo y Fabra, ambos con futuro incierto. La renovación fue tan grande que, entre titulares y suplentes, solo quedan cuatro de los 23 convocados de aquella jornada: Javier García (cuarto arquero, sin garantías de continuidad), Exequiel Zeballos, Rojo y Fabra.

Los desafíos de Miguel Ángel Russo en su tercer ciclo en Boca

Russo vuelve a Boca con una mochila cargada de urgencias y poco margen para el error. Deberá levantar a un plantel golpeado, con figuras en bajo rendimiento, y adaptarlo en tiempo récord para competir contra potencias como Benfica (Portugal), Bayern Múnich (Alemania) y Auckland City (Nueva Zelanda) en la fase de grupos del Mundial de Clubes.

La exigencia será de alta y luego de su participación en el Mundial de Clubes no tendrá respiro porque el DT deberá enfocar sus esfuerzos en el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Más allá de los desafíos deportivos, Russo vuelve a demostrar su afinidad con el club. Ya lo hizo en su momento al dejar Vélez y ahora, con su repentina salida de San Lorenzo, reafirma que el club de La Ribera es una prioridad en su carrera.