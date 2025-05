Miguel Russo renunció en San Lorenzo y su llegada a Boca es inminente

Este lunes, el Mundo Boca está revolucionado con la llegada de Miguel Ángel Russo. El experimentado entrenador, que viene de quedar eliminado del Torneo Apertura con San Lorenzo, llegó a un acuerdo para su desvinculación y es inminente su anuncio en el Xeneize.

El entrenador de 69 años fue consultado en la conferencia de prensa luego de la caída ante Platense por las semis del Torneo Apertura. «Hoy no te voy a responder nada. No tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo diga, quiera y cumpla todo lo que tenga que pasar. Todo lo que digan, yo no escucho nada ni me interesa», declaró.

Sin embargo, lanzó una frase que acrecentó el rumor de su salida: «Hay que saber hablar y decir las cosas. Eso lo hablaré personalmente, no en público». Aunque no ratificó la situación, tampoco la descartó y eso generó la ilusión del Xeneize.

Esta tarde, el entrenador se reunió con dirigentes del Ciclón en la ciudad deportiva y presentó la renuncia. Todo indica que en las próximas horas podría ser oficializado como nuevo DT del Xeneize de cara al Mundial de Clubes.

Russo a Boca: falta la desvinculación de Fernando Gago

Sin embargo, hay un punto clave que incide en la llegada de Miguel Russo a Boca: la salida de Fernando Gago. El entrenador que se fue del Xeneize todavía no firmó su rescisión, a pesar de su despido hace casi un mes.

Según el convenio de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), «el club que no abone la totalidad de los emolumentos adecuados por la rescisión anticipada, no podrá contratar y/o registrar nuevo contrato con otro que cumpla la misma función».

Todo indica el acuerdo se ejecutaría en los próximos días, ya que hay tiempo hasta el 10 de junio para que presenten los papeles de la rescisión y Russo dirija sin inconvenientes el Mundial de Clubes, que arrancará el sábado 14. De todas formas, esto no representaría un problema serio para el Xeneize.