Matko Miljevic, en medio del interés de Inter Miami: «Sería lindo poder jugar en Racing»

Matko Miljevic rompió el silencio en medio de los rumores que lo vinculan con Racing e Inter Miami y dejó en claro cuál es su presente, todavía como jugador de Huracán, y cómo vive el interés de la Academia.

“Hoy me debo a Huracán, porque todavía tengo contrato en el Globo. Pasamos un lindo año”, expresó el futbolista de 24 años, una de las figuras del equipo de Parque Patricios durante la última temporada, en la que llegó a la final del Torneo Apertura y disputó 42 partidos, con ocho goles y ocho asistencias, un ciclo que definió como “el mejor año” de su recorrido profesional.

Sin embargo, Miljevic no ocultó su entusiasmo ante el interés de Racing, que desde hace semanas negocia con la dirigencia de Huracán por su pase. “La opción de Racing sería una linda oportunidad. Todos los jugadores sueñan con ir mejorando y Racing es un paso para adelante. Estoy muy ilusionado para lo que se viene”, reconoció el mediocampista, nacionalizado estadounidense.

El jugador también reveló un detalle clave de la negociación: el contacto directo con el entrenador de la Academia. “Gustavo (Costas) me llamó directamente a mí. Tuvimos una linda llamada, hablamos de fútbol y de la vida”, contó, valorando el diálogo que mantuvo con el DT del equipo de Avellaneda.

Mientras Racing ya presentó una oferta de 2,8 millones de dólares por el 80% del pase, considerada insuficiente por Huracán, Inter Miami también se metió en la pelea y mantiene contactos con el Globo, aunque todavía sin una propuesta formal.

Con el Mundial en la mira

Con pasado en Argentinos Juniors, una experiencia en la MLS con CF Montréal y un buen paso por Newell’s antes de llegar a Huracán, el enganche atraviesa el mejor momento de su recorrido futbolístico y sueña con ser convocado por Mauricio Pochettino para el Mundial 2026. “Me veo con chances y tengo muchas ganas. Que sea argentino el entrenador, que te haya citado y que te diga que te tiene en cuenta, es tentador. Tengo que pensar en frío qué me conviene más, para seguir teniendo la continuidad que tuve este año”, señaló.

Por ahora, su presente está en Parque Patricios, donde este sábado 3 de enero comenzará la pretemporada en La Quemita; su futuro, cada vez más cerca de definirse entre Avellaneda y Miami. “De Inter Miami solo hubo un acercamiento, nada formal aún”, sentenció.