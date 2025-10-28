Moretti prometió pagarle al plantel de San Lorenzo tras la amenaza de no entrenarse

El plantel de San Lorenzo decidió tomar una medida de fuerza por el creciente malestar con el presidente Marcelo Moretti y los futbolistas se presentaron media hora más tarde al entrenamiento, aunque también circuló la posibilidad de no asistir, y los referentes se reunieron con el dirigente en el palco de Brubank, donde personal de seguridad custodió el encuentro.

La promesa de pago de Moretti al plantel de San Lorenzo

El presidente Marcelo Moretti se reunió con los referentes y realizó una promesa de abonar las deudas, por lo que no habrá medida de fuerza de los jugadores, al menos por el momento.

Si bien no hubo confirmación oficial, puertas adentro se menciona que la protesta podría originarse por el pago incompleto de una suma que los jugadores debían recibir, lo que habría generado un nuevo cortocircuito con la dirigencia.

El plantel, que ya venía con signos de fastidio, considera que el club “volvió a faltar a la verdad” respecto a los compromisos económicos asumidos.

A todo esto, la confirmación de que el partido ante Deportivo Riestra se jugará el viernes 31 de octubre –y no el domingo, como se preveía– terminó de agravar el clima. El fin de semana libre que había tenido el plantel se planificó en base a otra fecha, por lo que el cuerpo técnico quedó con menos tiempo para preparar un duelo decisivo.

En el vestuario la sensación es de desamparo y algunos jugadores ya habían advertido días atrás que el grupo se siente “sin respaldo dirigencial”, algo que se potenció tras la exclusión de Moretti del último Comité Ejecutivo de AFA.

Según se pudo saber, el club abonó hasta el mes de julio y el pago generalizado (julio, agosto y septiembre) fue para los futbolistas con salarios más bajos, que tendrían que haber cobrado ese mes, pero ahora manifiestan que el dinero no impactó. El único al día era Jhohan Romaña para evitar que quedara libre.

En medio de este escenario, el compromiso ante Riestra será el próximo viernes a las 19 en el Nuevo Gasómetro, con la mira puesta en cerrar el año dentro de los puestos de clasificación.

En el aspecto dirigencial solo el presidente está al frente de la institución, ya que se espera un llamado a reunión de Comisión Directiva para definir cómo sigue San Lorenzo, luego de que la Justicia lo restituyera a Moretti en su cargo tras la licencia que se tomó después de la cámara oculta que se filtró en la que supuestamente recibía una coima.