Lionel Messi volvió a poner en duda su presencia en el Mundial 2026: «Veré realmente si puedo estar»

El capitán de la Selección Argentina brindó una entrevista en Estados Unidos tras la renovación de contrato con el Inter Miami. Entre otros temas, habló sobre la cita mundialista del próximo año. Los detalles.

Lionel Messi brindó una entrevista en Estados Unidos

Este lunes, Lionel Messi brindó una extensa entrevista a NBC, un medio estadounidense. El astro argentino habló sobre diferentes temas: sus ídolos, su paso por el Inter Miami, el crecimiento del futbol en Estados Unidos y su presencia en el Mundial 2026.

Al ser consultado consultado sobre sus referentes en el futbol, Messi fue contundente: «Obviamente para nosotros los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo, nuestra máxima admiración por todo lo que significó. Si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa«, resaltó. Aunque también resaltó a Michael Jordan, Lebron James, Djokovic, Nadal y Federer, y destacó que «cada uno elevó su deporte».

Luego, le preguntaron sobre las marcas históricas que consiguió a lo largo de su carrera, y le restó importancia: «Muchos jugadores se obsesionan con los récords y se olvidan del objetivo principal, que es el éxito del equipo«, indicó.

A su vez, remarcó la evolución del Inter Miami a lo largo de estos años: «La marca de Inter Miami es muy fuerte, no solo en Estados Unidos, también a nivel grupal. Creo que el club hizo un cambio muy grande y creció de todos lados». Y también hizo hincapié en lo que tendría que mejorar la MLS: «cada equipo tiene que tener la posibilidad de traer jugadores y fichar sin tener limitaciones ni reglas. Si se les diera la libertad, vendrían muchos mas jugadores importantes«.

Messi volvió a poner en duda su presencia en el Mundial 2026: «Veré realmente si puedo estar»

El punto clave de la entrevista llegó cuando se habló sobre el próximo mundial: «Me gustaría estar en el Mundial 2026 y veré si realmente puedo estar al 100%. Ojalá Dios me permita hacerlo» aseguró. Luego dijo: «Lo evaluaré día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con Inter Miami y veré si puedo ser útil al grupo, a la Selección, y luego tomaré una decisión«

Además, recordó el esfuerzo que realizó para obtener la Copa del Mundo en 2022: «Lo que pasé y recorrí para conseguir eso, era el sueño de mi vida. Todo lo que pasamos para llegar a eso, mi familia, mi gente, Argentina».

El ídolo albiceleste cerró con una frase esperanzadora para todos los argentinos: «Tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección«.

El próximo desafío de Messi con el Inter Miami

Inter Miami se encuentra en la parte decisiva de la temporada. El equipo estadounidense está disputando los playoffs de la MLS. Con Lionel Messi al mando, venció en el primer partido de los cuartos de conferencia a Nashville por 3-1, con dos goles de la Pulga.

El duelo que podría definir la serie se jugará el próximo sábado. Inéditamente, pasará a la segunda ronda el equipo que primero gane dos partidos. Es decir, no cuenta el global en este tipo de serie, que es muy parecida al estilo de la NBA.