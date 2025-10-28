Santiago Sosa fue operado de su fractura en la cara y estará más de un mes seis sin jugar

Sosa fue operado luego de la fractura el rostro y estará ausente en la revancha entre Racing y Flamengo.

Santiago Sosa, capitán de Racing, fue operado de la fractura que sufrió en el rostro y no estará presente en la revancha ante Flamengo, por la Copa Libertadores. El mediocampista se golpeó con su compañero Marcos Rojo en la derrota por 1-0 ante el Mengao y ahora tendrá varias semanas de recuperación.

Operaron a Santiago Sosa, cuánto tiempo estará sin jugar el capitán de Racing

“Santiago Sosa fue operado con éxito en el Sanatorio Finochietto, de su fractura del hueso malar derecho y permanecerá internado hasta mañana. ¡Te estamos esperando, Santi!“, fue el anuncio de la Academia en sus redes sociales.

La recuperación del futbolista llevará varias semanas por lo que su presencia quedó descartada para el partido de mañana ante los brasileños, en el Cilindro de Avellaneda, donde la Academia deberá dar vuelta el resultado para sellar su pase a la final del torneo.

Si bien en un principio existía la posibilidad de que Sosa dispute dicho encuentro con protección en la zona afectada, finalmente el cuerpo técnico y médico de Racing determinaron que no era lo más recomendable ya que podía comprometer su visión.

Se estima que Sosa esté entre cuatro y seis semanas de baja por lo que no es seguro que, en caso de que Racing llegue a la final de la Copa Libertadores, pueda participar de dicho encuentro. Además, se perderá los partidos que restan en el Torneo Clausura (Central Córdoba, Defensa y Newell´s) y el comienzo de los playoff.

En tanto, Costas deberá determinar al reemplazante del surgido en River y definir si jugará con tres centrales o si sumará un futbolista al mediocampo.

Si se decide por la primera opción, quien aparecería como favorito para completar la zaga sería Marco Di Cesare, mientras que en el centro del campo las variantes serían Juan Nardoni o Matías Zaracho.