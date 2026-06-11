Mundial 2026: Marruecos anunció dos bajas sensibles antes de su debut ante Brasil

Abde Ezzalzouli finalmente no jugará el Mundial 2026 para Marruecos por la lesión que sufrió contra Noruega. (Foto: Getty Images)

Marruecos confirmó dos bajas sensibles a pocos días de su debut en el Mundial 2026, donde enfrentará nada menos que a Brasil en la primera fecha del Grupo C.

El seleccionado africano informó que Abde Ezzalzouli y Nayef Aguerd fueron desafectados de la lista definitiva por distintos problemas físicos. En sus lugares, el cuerpo técnico convocó a Amine Sbai y Marwane Saadane.

Ezzalzouli, delantero del Betis y con pasado en Barcelona, sufrió un esguince en el ligamento de la rodilla derecha durante el amistoso disputado el domingo frente a Noruega, luego de un choque accidental con un compañero.

Por su parte, Aguerd no logró recuperarse a tiempo de su lesión y el entrenador decidió excluirlo de la nómina para contar con futbolistas en plenitud física desde el inicio de la competencia.

Marruecos, que comparte el Grupo C junto a Brasil, Escocia y Haití, afrontará el Mundial con la ilusión de ser protagonista pese a estas importantes ausencias.

Empieza el Mundial 2026 y México recibe a Sudáfrica

La previa terminó y llegó la hora de la verdad. Esta tarde comienza el Mundial 2026 con el partido inaugural del grupo A entre México y Sudáfrica.

Será desde las 16, hora argentina, en el mítico Estadio Azteca. Luego de una ceremonia de apertura que comenzará una hora y media antes, el pitazo inicial abrirá el telón de la copa en la casa de uno de los tres organizadores del torneo.

El duelo tendrá como árbitro principal al brasilero Wilton Sampaio y se podrá ver en TV por Telefé y DSports. También se transmitirá en las plataformas de streaming Disney+ Premium y Paramount+.

México llega con la presión de ser local en el tercer Mundial que recibe en su historia luego del de 1970 y 1986. Esta vez comparte con Canadá y Estados Unidos y solo tendrá otros 12 partidos además del inaugural.

El equipo que dirige el Vasco Aguirre (ya fue el DT en las copas de 2002 y 2010) tuvo una buena actuación en los amistosos previos en los que sumó tres victorias: 1-0 a Australia, 5-1 contra Serbia y 2-0 ante Ghana. No jugó Eliminatorias por ser uno de los anfitriones.

Una de sus figuras es el delantero Raúl Jiménez que lleva siete años en la Premier League, actualmente en Wolverhampton. Su nueva joya es Gilberto Mora, de solo 17 años. Es el más joven del Mundial y ya se destacó en la Sub 20.

Uno de sus referentes es el arquero Memo Ochoa que, al igual que Messi y Cristiano Ronaldo, disputará su sexto Mundial, una cifra récord.

Sudáfrica vuelve a una copa después de 16 años cuando fue organizador. Curiosamente, el partido inaugural fue el mismo que el de hoy con México de rival. En esa ocasión fue empate 1 a 1 con goles de Rafa Márquez (asistente del equipo actual) y Siphiwe Tshabalala.

Los Bafana Bafana (su apodo histórico) clasificaron primeros en su grupo de las Eliminatorias africanas por encima de Nigeria que luego quedó afuera. Ganaron 5 partidos, empataron 3 y perdieron 2. Sus amistosos previos no fueron muy auspiciosos ya que empataron 0 a 0 con Nicaragua y 1 a 1 con Jamaica.

Sus piezas más destacadas son Lyle Foster, Bongokuhle Hlongwane y Mbekezeli Mbokazi, que son los tres que juegan fuera de su país. Varios de sus convocados visten la camiseta del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica que jugó el Mundial de Clubes el año pasado.

El otro encuentro de la primera fecha del grupo A también será este jueves en el cierre de la jornada a las 23. Cruzará a Corea del Sur con República Checa en el Estadio Guadalajara con transmisión de TyC Sports. La acción continuará el viernes con el debut de los otros dos organizadores: Canadá ante Bosnia y Estados Unidos contra Paraguay.