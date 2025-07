Mundial de Clubes: con Boca y sin River, el top 10 de partidos con más público

Según las estadísticas de la FIFA, el Mundial de Clubes es un verdadero éxito, en gran parte por la cantidad de simpatizantes que presenciaron los primeros 56 encuentros de la competencia entre la fase de grupos (48) y los octavos de final (8). El certamen que se disputa en 12 sedes de Estados Unidos ha cautivado a la afición mundial y acumula hasta el momento 2.025.344 espectadores, con un promedio de 36.166 por cotejo.

La mayor asistencia hasta la fecha fue de 80.619 personas, para el Paris Saint-Germain vs. Atlético de Madrid en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles, el 15 de junio, mientras que Real Madrid vs. Pachuca contó con 70.248 personas en el Bank of America Stadium, Charlotte. El podio lo completa el triunfo del PSG 4-0 ante Inter Miami en los octavos de final con 65.574 personas en Atlanta.

La goleada del PSG al Atlétido de Madrid fue el partido con más público.

Dentro de los 10 partidos con mayor concurrencia, aparece uno de los compromisos de los equipos argentinos: Boca en el 1-2 ante Bayern Múnich en el Hard Rock Stadium de Miami figura quinto con un aforo de 63.587, mientras que River vs. Monterrey quedó en la puerta del top 10 y figura undécimo en el Rose Bowl con 57.393, ya que fue desplazado de los diez primeros por Real Madrid-Juventus (quedó sexto), que se disputó ayer.

Los 10 partidos con más público

1-PSG-Atlético Madrid, 80.619 personas, estadio Rose Bowl (capacidad 88.500)

2-Real Madrid-Pachuca, 70.248, Bank of America (75.000)

3-PSG-Inter Miami, 65.574, Mercedes-Benz (75.000)

4-Salzburgo-Real Madrid, 64.811, Lincoln Financial Field de Filadelfia (69.000)

5-Bayern Múnich-Boca, 63.587, Hard Rock (65.000)

6-Real Madrid-Al Hilal, 62.415, Hard Rock

7-Real Madrid-Juventus, 62.149, Hard Rock

8-Inter Miami-Al Ahly, 60.927, Hard Rock

9-Inter Miami Palmeiras 60.914, Hard Rock

10-Flamengo-Bayern Múnich, 60.914, Hard Rock

Qué dijo Rachida, la «espectadora un millón»

Los hinchas crearon un ambiente increíble tanto en las gradas como en las ciudades anfitrionas. Según informó la FIFA «el primer millón de aficionados se alcanzó durante el partido entre la Juventus y Wydad AC en el Lincoln Financial Field de Filadelfia«.

El honor de convertirse en la espectadora número un millón del torneo recayó en Rachida Elomari, una joven aficionada del Wydad residente en Virginia, que nunca había visto un partido en directo en un estadio antes del encuentro contra el gigante italiano.

Hincha del Wydad, fue la fanática del millon.

“Estoy aquí en Filadelfia porque mis padres me dijeron hace dos años que Wydad iba a jugar en Estados Unidos. Estaba muy emocionada porque quería ver jugar a mi equipo, y era la primera vez que iba a un estadio. ¡Y quiero apoyar a mi equipo con todas mis fuerzas!”, dijo.