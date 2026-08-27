¡Las Leonas a la final! Argentina derrotó a Australia por 1 a 0 e irá por el título mundial

Sacando adelante un partido más duro de lo esperado, Las Leonas derrotaron a Australia por 1 a 0 en el Belfius Hockey Arena de Wavre de Bélgica y clasificaron a la final de la Copa del Mundo de Hockey 2026.

El único tanto lo marcó Julieta Kankunas, en el último cuarto y a falta de 13 minutos del pitazo final. La anotación llegó a través del córner corto, el séptimo del partido para las chicas argentinas: Sofi Kairó recibió abierta y asistió a Kankunas, que frente al arco definió para el 1-0.

En busca del trofeo de campeonato, Las Leonas se medirán con Países Bajos, campeón vigente, que previamente dio cuenta, con polémica mediante, a Bélgica por 1 a 0. El encuentro se disputará el próximo sábado desde las 11 de nuestro país.

"ES AHORA" DIJO MECHI Y… ¡LLEGÓ EL GOL DE LAS LEONAS! Tras el córner corto, Julieta Jankunas marcó el 1-0 contra Australia en las semis del Mundial de Hockey.



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Si bien Argentina tuvo el control del juego y no pasó mayores sobresaltos bajo la intensa lluvia que azotó el estadio, el conjunto oceánico reaccionó y generó dos chances claras de peligro en el arco albiceleste a poco del pitazo final.

Pero allí emergió la gran figura de la arquera argentina, la China Cosentino, tapando dos bochazos claves en sendos córners cortos y frustrando el empate de las australianas. Sobre el final, se les anuló un tanto por haber desvío (gol en contra) en el camino.

¡LA CHINA, UNA MURALLA! La impresionante tapada de Consentino, para mantener la ventaja de Las Leonas contra Australia.



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El equipo dirigido por Fernando Ferrara llegaba en calidad de invicto tras liderar el Grupo F, una ventaja competitiva que le permitió permanecer en suelo belga sin necesidad de trasladarse para encarar el choque decisivo.

Tras superar la fase de grupos inicial con victorias ante Alemania y Escocia, más un empate frente a Estados Unidos, el combinado albiceleste reafirmó su candidatura en la segunda fase, ganando ante España e igualando ante el combinado local.

Ese resultado le permitió evitar a Países Bajos en semifinales y ser rival de Australia en busca del cruce decisivo. A propósito, las campeonas del mundo ya vencieron al combinado belga por 1 a 0 y sacaron boleto a la final.

Con un registro total de tres triunfos y dos empates, el plantel argentino capitalizó de gran manera las jornadas de descanso y análisis táctico previas al cruce ante las oceánicas, que vienen de sellar su pasaje a semifinales tras ser segundas en el Grupo E, gracias a los criterios de desempate por diferencia de gol y goles a favor, tras igualar en puntos con China e India.