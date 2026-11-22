Mundial Sub 17: Argentina sufrió hasta el final, pero venció a Mozambique y se recuperó de la caída en el debut
Fue victoria por 2 a 1 para el elenco de Diego Placente, que así logró recuperarse del traspié sufrido en el debut ante Australia. El elenco nacional cerrará la fase de grupos el próximo miércoles, ante Dinamarca.
Aunque transpirando más de la cuenta, la Selección Argentina de Fútbol Sub-17 logró hoy su primera victoria en el Campeonato del Mundo de la especialidad con disputa en Qatar.
El combinado albiceleste se recuperó del traspié sufrido en el debut días atrás y se impuso por 2 a 1 sobre Mozambique en la segunda fecha de la fase inicial; un muy necesario triunfo para seguir con chances de avanzar a la siguiente instancia.
De movida, a los 4 minutos, el equipo de Diego Placente golpeó tempranamente y tomó las riendas del partido gracias al gol tempranero de Mateo Machuca, tras un buen desborde de Thiago Pérez, en la primera chance clara del juego.
¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR! 🇦🇷⚽ A los 4′, Machuca anotó el 1-0 de la Albiceleste ante Mozambique, por el Mundial Sub 17. https://t.co/0L75kc2mKl— TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2026
El triunfo parcial le dio tranquilidad al combinado juvenil argentino, derrotado por 2 a 0 en el estreno ante Australia. Y aunque el seleccionado africano aceleró el ritmo y fue en busca del empate, los pibes de Placente resolvieron bien en defensa y encontraron espacios para armar jugadas de peligro.
Instantes después, a los 24 minutos, un aviso de lo que llegaría posteriormente: Simón Escobar, que disputa su segundo Mundial Sub 17, sacó un remate furibundo que el arquero Joao desvió de manera espectacular.
El propio Escobar se tomó revancha a los 31 minutos. Juan Cruz Policella habilitó al capitán del seleccionado argentino, quien definió al primer palo, descuidado por el arquero rival, para decretar el 2-0 parcial del combinado nacional.
¡ARGENTINA AMPLIÓ LA VENTAJA! 🇦🇷⚽ A los 32′ del primer tiempo, Escobar anotó el 2-0 de la Albiceleste ante Mozambique, por el Mundial Sub 17. https://t.co/GaqVgqiqWJ— TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2026
El trámite del juego se complicó, y cuando parecía que Argentina se iba al descanso podía ampliar ventajas antes del entretiempo, Mateo Mendizábal perdió la pelota y en el contraataque, ya en tiempo agregado, Alirio Cuna marcó el descuento para el equipo africano.
Mozambique pudo empatarlo en el complemento, pero el VAR intervino y se anuló un gol por posición adelantada a los 25 minutos. Alivio para el equipo albiceleste, que finalmente logró aguantar el resultado y conseguir su primer éxito del torneo.
Así, con la victoria en el bolsillo y un partido que se complicó más de la cuenta por el cansancio, los de Placente llegaron a cuatro puntos y se ubican segundos dentro del Grupo C, por tener mejor diferencia de gol que Mozambique. Ahora, el último partido de la zona será ante Dinamarca, el miércoles próximo, desde las 12.30.
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