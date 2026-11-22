Aunque transpirando más de la cuenta, la Selección Argentina de Fútbol Sub-17 logró hoy su primera victoria en el Campeonato del Mundo de la especialidad con disputa en Qatar.

El combinado albiceleste se recuperó del traspié sufrido en el debut días atrás y se impuso por 2 a 1 sobre Mozambique en la segunda fecha de la fase inicial; un muy necesario triunfo para seguir con chances de avanzar a la siguiente instancia.

De movida, a los 4 minutos, el equipo de Diego Placente golpeó tempranamente y tomó las riendas del partido gracias al gol tempranero de Mateo Machuca, tras un buen desborde de Thiago Pérez, en la primera chance clara del juego.

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR! 🇦🇷⚽ A los 4′, Machuca anotó el 1-0 de la Albiceleste ante Mozambique, por el Mundial Sub 17. https://t.co/0L75kc2mKl — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2026

El triunfo parcial le dio tranquilidad al combinado juvenil argentino, derrotado por 2 a 0 en el estreno ante Australia. Y aunque el seleccionado africano aceleró el ritmo y fue en busca del empate, los pibes de Placente resolvieron bien en defensa y encontraron espacios para armar jugadas de peligro.

Instantes después, a los 24 minutos, un aviso de lo que llegaría posteriormente: Simón Escobar, que disputa su segundo Mundial Sub 17, sacó un remate furibundo que el arquero Joao desvió de manera espectacular.

El propio Escobar se tomó revancha a los 31 minutos. Juan Cruz Policella habilitó al capitán del seleccionado argentino, quien definió al primer palo, descuidado por el arquero rival, para decretar el 2-0 parcial del combinado nacional.

¡ARGENTINA AMPLIÓ LA VENTAJA! 🇦🇷⚽ A los 32′ del primer tiempo, Escobar anotó el 2-0 de la Albiceleste ante Mozambique, por el Mundial Sub 17. https://t.co/GaqVgqiqWJ — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2026

El trámite del juego se complicó, y cuando parecía que Argentina se iba al descanso podía ampliar ventajas antes del entretiempo, Mateo Mendizábal perdió la pelota y en el contraataque, ya en tiempo agregado, Alirio Cuna marcó el descuento para el equipo africano.

Mozambique pudo empatarlo en el complemento, pero el VAR intervino y se anuló un gol por posición adelantada a los 25 minutos. Alivio para el equipo albiceleste, que finalmente logró aguantar el resultado y conseguir su primer éxito del torneo.

Así, con la victoria en el bolsillo y un partido que se complicó más de la cuenta por el cansancio, los de Placente llegaron a cuatro puntos y se ubican segundos dentro del Grupo C, por tener mejor diferencia de gol que Mozambique. Ahora, el último partido de la zona será ante Dinamarca, el miércoles próximo, desde las 12.30.