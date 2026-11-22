El fin de semana largo es una oportunidad para disfrutar de las playas de Las Grutas. Foto: archivo.

El fin de semana largo de noviembre tendrá actividades para disfrutar en Las Grutas y San Antonio Oeste. La agenda municipal concentrará sus últimas propuestas entre este domingo 22 y el lunes 23, con opciones culturales, deportivas y recreativas para residentes y visitantes.

La programación incluirá un campus de Taekwondo, un espectáculo de danza, el cierre de talleres de oficios y una presentación teatral, además de un encuentro infantil de futsal para cerrar los días de descanso.

Qué actividades habrá este domingo en Las Grutas y San Antonio Oeste

El domingo 22 de noviembre la agenda comenzará con distintas propuestas que combinarán deporte, cultura y espectáculos.

Campus de Formas de Taekwondo: una propuesta deportiva prevista para la jornada.

una propuesta deportiva prevista para la jornada. Show de Fin de Año de ROMA Studio de Danza: presentación artística que reunirá a sus bailarines.

presentación artística que reunirá a sus bailarines. Cierre de los Talleres de Oficio Capacitarte: una actividad para compartir los trabajos y el recorrido de los talleres.

una actividad para compartir los trabajos y el recorrido de los talleres. Acelerado, de Rodrigo Lussich: el espectáculo llegará como parte de la programación del fin de semana largo.

El lunes 23 habrá un encuentro infantil de futsal

La agenda del fin de semana largo finalizará el lunes 23 de noviembre con el Encuentro Infantil de Futsal, que se realizará en el Polideportivo Municipal de Las Grutas.

La actividad deportiva pondrá el cierre a las propuestas previstas por el municipio para estos días, con una jornada destinada a los más chicos.

Cómo estará el clima en Las Grutas este domingo y lunes

El pronóstico para este domingo 22 de noviembre anticipa una jornada con cielo despejado en Las Grutas, una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 14°C. No se esperan precipitaciones y el viento soplará del oeste-sudoeste.

Para el lunes 23, en tanto, se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre los 16°C y los 25°C, también sin probabilidad de lluvias.

Las playas y los paisajes que se pueden visitar

Además de disfrutar de la playa céntrica, Las Grutas ofrece distintos rincones de la costa rionegrina para recorrer durante el fin de semana largo. A pocos kilómetros del balneario se encuentran sectores con paisajes de acantilados, arena, restingas y aguas que cambian con el movimiento de las mareas.

Piedras Coloradas: ubicada al sur de Las Grutas, se distingue por sus formaciones de roca rojiza, sus playas amplias y un paisaje diferente al de la zona céntrica.

ubicada al sur de Las Grutas, se distingue por sus formaciones de roca rojiza, sus playas amplias y un paisaje diferente al de la zona céntrica. Las grutas y los piletones naturales: durante la bajamar, la costa permite recorrer las formaciones rocosas, observar las cuevas que dieron nombre al balneario y descubrir pequeños piletones de agua de mar.

durante la bajamar, la costa permite recorrer las formaciones rocosas, observar las cuevas que dieron nombre al balneario y descubrir pequeños piletones de agua de mar. Miradores y costanera: son una alternativa para caminar, contemplar el Golfo San Matías y disfrutar de los paisajes costeros sin necesidad de bajar a la playa.

son una alternativa para caminar, contemplar el Golfo San Matías y disfrutar de los paisajes costeros sin necesidad de bajar a la playa. Las Conchillas y Punta Perdices: en el sector de San Antonio Este, ofrecen paisajes de conchillas, aguas transparentes y una experiencia distinta para quienes quieran hacer una escapada por la zona.

Las playas y los sectores costeros tienen condiciones que varían según las mareas y el acceso. Para recorrer zonas agrestes, conviene consultar previamente las condiciones y las recomendaciones locales.