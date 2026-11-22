El tránsito internacional en el norte neuquino suma una alternativa clave para la temporada de verano. Este lunes 23 de noviembre quedará habilitado el Paso Internacional Pichachén, siempre que no se registren imprevistos meteorológicos derivados del fenómeno El Niño que puedan afectar la transitabilidad desde el sector chileno.

La Dirección Provincial de Asuntos Institucionales —dependiente de la Secretaría de Enlace Institucional del Ministerio Jefatura de Gabinete— confirmó el cronograma de reapertura. El organismo precisó además que el acto institucional de apertura se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre y que este año tendrá como sede el lado argentino.

Situado a 60 kilómetros de El Cholar, este complejo fronterizo es el único habilitado en esa zona de la cordillera y constituye la vía directa de vinculación terrestre con la región del Biobío, en Chile. Como ocurre cada año, su funcionamiento se limita exclusivamente a la temporada estival, ya que durante el invierno permanece inhabilitado por la acumulación de nieve.

El estado de la Ruta Provincial 6 y los trabajos de Vialidad

Para llegar hasta el límite internacional desde territorio neuquino, los conductores deben transitar por la Ruta Provincial N°6. Según informaron las autoridades, la traza se encuentra habilitada desde hace dos semanas luego de una serie de intervenciones ejecutadas en el corredor.

Actualmente, equipos de Vialidad Provincial sostienen tareas de mantenimiento preventivo en el sector. Los trabajos se concentran en el repaso de calzada y la reparación de alcantarillas para garantizar condiciones seguras de circulación ante el incremento del flujo vehicular hacia el país vecino.

El plan de pavimento de 174 kilómetros para integrar la región

La puesta en marcha del cruce se enmarca dentro de una estrategia de infraestructura vial de mayor alcance en el norte de la provincia. El desarrollo del sector forma parte del «Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional de la provincia del Neuquén», una iniciativa definida por el gobernador Rolando Figueroa.

Este plan provincial contempla la pavimentación de 174 kilómetros de rutas con el objetivo de consolidar la vinculación terrestre con Chile a través del Paso Internacional Pichachén. Con esta obra estructural, la provincia busca fortalecer el tránsito turístico y comercial entre ambas laderas de la cordillera.