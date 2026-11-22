Habrá modificaciones en los servicios por el feriado del 23 de noviembre. Foto: Archivo Matías Subat.

Este fin de semana será largo debido a que el lunes 23 de noviembre es feriado en Argentina por el traslado del Día de la Soberanía Nacional. Como sucede en cada fecha nacional, los distintos municipios anunciaron cambios en el funcionamiento normal de comercios, servicios y transportes públicos.

Entre ellos los de Neuquén y Roca. Conocé las modificaciones.

Así funcionan los servicios en Neuquén este 23 de noviembre

Desde la Municipalidad de Neuquén detallaron el cronograma de servicios para este feriado:

Recolección de residuos: el servicio funcionará con normalidad, mientras que los Centros de Transferencia permanecerán cerrados al público el lunes 23.

el servicio funcionará con normalidad, mientras que los Centros de Transferencia permanecerán cerrados al público el lunes 23. Transporte público : circulará con frecuencia de domingo.

: circulará con frecuencia de domingo. Estacionamiento medido (SAEM): No estará operativo durante toda la jornada.

No estará operativo durante toda la jornada. Cementerios: Atenderán de 9 a 19 en ambas sedes: el Central (Córdoba 635) y el del barrio El Progreso (Dr. David Abraham 2201).

Atenderán de 9 a 19 en ambas sedes: el Central (Córdoba 635) y el del barrio El Progreso (Dr. David Abraham 2201). Líneas de atención: La Línea 147 atenderá de 8 a 15. Por emergencias, la comunidad podrá comunicarse las 24 horas con la Línea 103 de Protección Civil. La subsecretaría de las Mujeres dispondrá de una guardia para situaciones de riesgo por violencia de género, de 10 a 13. Para consultas, el área legal atiende en el 299 512 1506 y el área psicosocial, en el 299 594 0202.

La Línea 147 atenderá de 8 a 15. Por emergencias, la comunidad podrá comunicarse las 24 horas con la Línea 103 de Protección Civil. La subsecretaría de las Mujeres dispondrá de una guardia para situaciones de riesgo por violencia de género, de 10 a 13. Para consultas, el área legal atiende en el 299 512 1506 y el área psicosocial, en el 299 594 0202. Turismo y actividades: Habrá recorridos guiados y los Centros de Información Turística estarán abiertos. Las oficinas del Centro, la del ingreso a la ciudad y la de la ETON atenderá de 8 a 20, mientras que la oficina del río, ubicada en el Balneario G. Fahler, abrirá de 8:30 a 20.

Habrá recorridos guiados y los Centros de Información Turística estarán abiertos. Las oficinas del Centro, la del ingreso a la ciudad y la de la ETON atenderá de 8 a 20, mientras que la oficina del río, ubicada en el Balneario G. Fahler, abrirá de 8:30 a 20. Balnearios: habrá servicio de guardavidas (guardia preventiva) de 14 a 20 y los sanitarios estarán abiertos; el Balneario Sandra Canale tendrá servicio de guardavidas de 8 a 21.

Feriado, ¿habrá estacionamiento medido en Roca?

En cuanto al estacionamiento medido que funciona en las zonas centro de Roca, durante los días feriados, el estacionamiento será libre y gratuito.

Cómo funcionará el KOKO en el Alto Valle

La empresa KOKO que presta el servicio de transporte público entre Neuquén y las ciudades del Alto Valle de Río Negro funcionará solo con la opción «común».