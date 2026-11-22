Entorno verde y residencial en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, donde Rodrigo de la Serna eligió vivir lejos del ritmo de la ciudad.

Lejos de los sets de filmación, los escenarios y el ritmo acelerado de la ciudad, Rodrigo de la Serna encontró en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, el lugar para sostener otro estilo de vida junto a su familia. Rodeado de árboles, calles de tierra y paisajes naturales, el actor apostó por un entorno calmo que conecta con sus primeros años.

Aunque creció en el barrio porteño de Bajo Belgrano, otros escenarios marcaron su historia desde chico. Durante su infancia y adolescencia, las vacaciones en Villa Giardino, Córdoba, fueron mucho más que una pausa de la rutina: allí construyó amistades para toda la vida y descubrió un vínculo especial con el entorno serrano.

En una entrevista con La Nación, el actor reconoció la influencia de aquella etapa en su forma de mirar el mundo y sintetizó esa relación con una frase directa: «Para mí es sumamente importante el contacto con la naturaleza».

De un campamento a los 10 años a su vida en Escobar

Esa búsqueda de desconexión también estuvo presente cuando decidió mudarse a Ingeniero Maschwitz junto a su entonces pareja, Érica Rivas. El objetivo era alejarse del movimiento porteño para pasar más tiempo en familia y criar a su hija Miranda en un ambiente distinto.

«Maschwitz resumía un poco esa búsqueda de un lugar más tranquilo, de estar en contacto con la naturaleza, de poder curtir una vida más comunitaria», explicó el intérprete hace unos años.

La decisión tenía además una raíz afectiva previa. Años antes de instalarse allí, cuando tenía 10 años, había conocido la zona durante un campamento escolar en el Patronato de la Infancia, una primera experiencia que con el tiempo se volvió una elección de vida.

Infancia, Patagonia y el choque con los emprendimientos inmobiliarios

Para De la Serna, vivir rodeado de verde nunca fue solo una cuestión de paisaje. Su interés por el medio ambiente está ligado a su historia familiar y a recorridos que ampliaron su mirada sobre el territorio:

Raíz familiar: Su madre, licenciada en Artes y especializada en arte precolombino, lo acercó desde chico a la historia de los pueblos originarios de América, despertando su interés por sus culturas, tradiciones y relación con la tierra.



Su madre, licenciada en Artes y especializada en arte precolombino, lo acercó desde chico a la historia de los pueblos originarios de América, despertando su interés por sus culturas, tradiciones y relación con la tierra. Travesía en el sur: Durante un viaje por la Patagonia junto a Rivas y su hija, conoció a integrantes de una comunidad mapuche y tomó contacto con sus reclamos territoriales y ambientales.



Durante un viaje por la junto a Rivas y su hija, conoció a integrantes de una comunidad mapuche y tomó contacto con sus reclamos territoriales y ambientales. Recorrido continental: El rodaje de Diarios de motocicleta, al recorrer Latinoamérica, reforzó según contó su sentido de pertenencia al continente.

Esa mirada atraviesa su día a día en Escobar, donde el actor expresó en distintas oportunidades su preocupación por el avance de los emprendimientos inmobiliarios, la destrucción de los humedales y las consecuencias del desmonte y la explotación minera