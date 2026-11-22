Muchas historias se conocen por los libros, sin embargo, existen aquellas que se conocen recorriendo los caminos, arriando animales, cuidando los chivos y compartiendo la vida en el campo. Atilio Alarcón conoce bien ese mundo. Tiene 74 años, nació y se crió en Curaco, en el norte neuquino, y durante buena parte de su vida fue criancero y arriero. Hoy, muchas de esas experiencias se transformaron en canciones que deleitan a los participantes de la Fiesta Nacional del Chivito desde 1988.

En la 18 edición nacional de la fiesta su presencia no sorprende, pero sin dudas es un mimo al alma. Es que ya es parte de una historia que se repite año tras año. Atilio cuenta que hubo solamente una edición en la que no estuvo y que regresar siempre representa algo especial.

«Para mí es un gran honor y un lugar donde uno tiene que poner todo lo que tiene, porque cuesta mucho», contó sobre su participación en el escenario de Chos Malal.

La música estuvo presente desde su infancia. Atilio creció en una familia numerosa de nueve hermanos, en la que el canto y los instrumentos formaban parte de la vida cotidiana. Su madre era cantora; sus hermanos también tocaban la guitarra y uno de ellos fue quien lo alentó a cantar.

Sus primeras presentaciones llegaron en salones de baile y encuentros populares. Primero en Buta Ranquil y después en la Fiesta de la Tradición de Chos Malal, donde comenzó a compartir su música con el público del norte neuquino.

Si hay algo que distingue su repertorio es el lugar desde donde escribe. Atilio no canta sobre una vida de la que es observador. Habla de una realidad que conoce porque la vivió en carne propia. «Yo vengo de familia criancera y arriera, así que sí que conozco la vida», recordó.

Durante unos 40 años anduvo entre los animales y los caminos de la región. Así, se define como un pequeño criancero y es esa experiencia la que marcó profundamente su manera de componer. «Yo nunca he podido cantarle a los estancieros, a los hacendados. No he podido cantarle porque yo lo que conozco es la vida del pequeño criancero«, explicó.

En sus canciones aparecen los caballos, los arreos, las invernadas, las veranadas y las familias que sostienen la actividad en condiciones muchas veces difíciles. Son escenas que forman parte de sus recuerdos y esa memoria es la que lo invita a seguir escribiendo. No quiere que esas experiencias se pierdan ni que la vida de aquellos que trabajan en el campo quede afuera de las canciones.

«Todo mi repertorio es basado en las familias crianceeras, sobre todo las familias más humildes y sabias que tiene en nuestro campo», expresó.

Para él, un escenario no es un lugar para entretener al público o recibir aplausos. Aunque recibe el reconocimiento amablemente, no le interesa. Es una oportunidad para decir aquello que muchas veces no encuentra espacio en otras voces. «Como decía Atahualpa Yupanqui. No hay que tratar de deslumbrar, sino alumbrar, dejar una lucecita en el corazón de cada uno».

Esa idea es su identidad musical. Es una identidad en la que el mensaje está por encima de los arreglos instrumentales. «Yo he sido un cantor y seré un cantor de reclamos sociales hasta que me muera», afirmó.

A sus 74 años, Atilio sigue subiendo a los escenarios con la misma convicción que lo acompañó durante décadas. Sabe que hay quienes prefieren escuchar canciones de amor, potros y domadores, pero también entiende que su misión en la vida es contar aquello que otros no siempre se animan a decir.

Sabe que el público espera escuchar esas canciones que ya hizo propias. Aunque a él le gusta presentar nuevas composiciones, hay temas que no pueden faltar. «La gente me quiere mucho acá», reconoce, y agrega que algunas de esas canciones ya dejaron de pertenecerle: «Yo digo que ya no son mías, son de ellos esas canciones».

En Chos Malal, donde vuelve prácticamente todos los años, encuentra un público que siempre lo recibe con los brazos abiertos. Porque, como el dice, después de tantos años, hay algo que no cambia: sigue sintiendo que tiene historias para contar.