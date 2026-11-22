El municipio de Contralmirante Cordero terminó el proyecto ejecutivo para intervenir la intersección de las calles General Roca y Río Negro, uno de los principales puntos de conexión con la Ruta Nacional 151. La obra de la nueva rotonda está prevista para el primer semestre de 2027 y demandaría entre $400 y $500 millones, según estimaciones del intendente, Horacio Zúñiga.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el mandatario confirmó que la documentación ya fue presentada ante el Gobierno de Río Negro y que esperan avanzar con la evaluación para firmar el convenio de ejecución. Según adelantó, la Provincia aportaría más del 80% del financiamiento y el municipio se haría cargo del resto.

«Ahora ya está todo el proyecto finalizado. Esta obra la anuncié delante de todas la comunidad en el aniversario del pueblo. El año que viene la vamos a llevar adelante», señaló.

Durante el acto aniversario se firmaron dos contratos de obras de agua potable y electricidad. Foto: Gobierno de Río Negro,

El jefe comunal explicó que el objetivo es comenzar los trabajos durante los primeros seis meses de 2027. Antes deberán completar las gestiones vinculadas con la infraestructura existente en el sector, ya que por allí pasa una línea eléctrica de media tensión. «Veníamos haciendo tramitaciones ante la empresa de energía porque tenemos que hacer algunos movimientos de suelo», detalló.

Al ser una obra delegada, los municipios se encargan de realizar el proyecto y elevarlo al ministerio de Obras Públicas.

Una rotonda para ordenar el tránsito cerca de la Ruta 151

La intervención se realizará en el cruce de las calles General Roca y Río Negro, a pocos metros del ingreso a la Ruta Nacional 151. El municipio identificó ese sector como un punto conflictivo por la cantidad de vehículos y la conexión entre las principales arterias urbanas.

Zúñiga explicó que la configuración actual de las calles, con circulación en doble sentido, genera dificultades especialmente durante los horarios de mayor movimiento. «En los horarios pico se hace muy complejo transitar por ahí, es peligroso. Entonces, también para solucionar la seguridad vial es fundamental resolver ese nodo que conecta con todas las arterias principales de la localidad», afirmó.

Render: municipio de Contralmirante Cordero.

Según los detalles técnicos brindados por el municipio la rotonda tendrá un radio de diseño de 10 metros y una calzada de igual ancho. El proyecto incluye 474,70 metros lineales de cordón cuneta y 2.144,30 metros cuadrados de superficie para asfaltar.

También contempla cambios en los sentidos de circulación: la diagonal Quinquela Martín y la calle General Roca, hacia el este de Río Negro, pasarán a tener sentido único. Además, se incorporará una parada de taxis sobre la margen norte de General Roca, entre Río Negro y la Ruta 151.

El plazo estimado para completar los trabajos es de 150 días corridos.

«La construcción de esta rotonda va a traer un importante beneficio en la eficiencia del tránsito, la seguridad vial y las mejoras urbanísticas en el entorno». Horacio Zuñiga, intendente de Contralmirante Cordero.

El crecimiento de Vaca Muerta y los nuevos loteos

El proyecto vial también se inscribe en una planificación municipal que busca acompañar el crecimiento poblacional de Contralmirante Cordero. Zúñiga vinculó ese proceso con el impacto de Vaca Muerta y el movimiento que genera la actividad económica en la región.

El intendente señaló que el municipio busca anticiparse a una mayor demanda de infraestructura y servicios. En ese contexto, mencionó la presencia de cinco loteos privados en la zona y la necesidad de planificar las obras antes de que se profundice el crecimiento.

«Hay que tomar algunas decisiones con tiempo para que cuando esté el apogeo de ese impacto no nos encuentre distraídos, en el tema de servicios, de infraestructura, salud, seguridad y la obra pública necesaria», planteó.

La rotonda será parte de una transformación más amplia del ingreso a la localidad. Zúñiga mencionó el paseo construido sobre el canal secundario 1, visible desde la ruta, y anticipó que también proyectan un predio deportivo frente a la Ruta 151. El espacio deportivo incluirá canchas de fútbol y un playón sintético, según detalló el jefe comunal.