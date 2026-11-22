Investigan la aparición del cuerpo de una mujer en un canal de riego. Foto: Archivo

Investigan la aparición del cuerpo de una mujer en un canal. Foto: Archivo Gobierno de Río Negro.

En la mañana de este domingo fue hallado en la zona de Guerrico el cuerpo de una mujer de 60 años dentro de un canal de riego, indicaron desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro.

En la zona hay presencia de policías y de personal de fiscalía.

Hallazgo de un cuerpo en un canal de riego: se hará una autopsia

En el lugar trabajan efectivos de la Comisaría 54° de Guerrico, con la colaboración de la Comisaría 6° de Allen, y peritos del Gabinete de Criminalística y la fiscalía de turno.

Se realizan las diligencias de rigor antes del traslado a la morgue judicial de General Roca para la autopsia.

Se hacen las tareas para identificar a la persona y tener más detalles sobre lo que ocurrió.

Noticia en desarrollo