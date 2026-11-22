Dillom desató la euforia en Mood Live de Neuquén con la presentación de «La Nueva Violencia», en una noche marcada por los festejos tras el título de Boca. Foto: Florencia Salto.

Dillom desató una verdadera fiesta en Neuquén con la llegada de «La Gira Violenta», el tour nacional con el que presenta su tercer álbum de estudio, La Nueva Violencia. El recital en Mood Live estuvo marcado por la energía arrolladora del público y por la pasión futbolera del artista, que convirtió la previa y el show en una celebración doble.

Foto: Florencia Salto

Por el fanatismo del cantante por Boca, el inicio del espectáculo se pospuso unos minutos. Dillom decidió ver la final de la Copa Sudamericana dentro del recinto junto a sus fanáticos, generando un clima de comunión total antes de que sonara el primer acorde.

Foto: Florencia Salto

Con el triunfo xeneize ya consumado y los festejos haciéndose sentir también desde el Monumento a San Martín, la noche arrancó en su punto máximo de ebullición.

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De la sastrería provocadora a los colores de Boca: los cambios de Dillom durante el explosivo show

El músico salió a escena fiel a su estética irreverente, luciendo una camisa azul y una corbata roja. Sin embargo, con el correr de los temas y la temperatura en aumento, terminó poniéndose la camiseta de Boca, desatando la locura de los presentes.

Foto: Florencia Salto

Durante todo el espectáculo y hasta la salida del recinto, la euforia de los seguidores se hizo sentir con pogos intensos y un grito unánime que se repitió una y otra vez desde abajo del escenario: «¡Gordo, te amamos!».

Foto: Florencia Salto

Un repertorio crudo y momentos introspectivos

La lista de temas estuvo estructurada en torno a su placa más cruda y provocadora hasta la fecha. Sonaron con fuerza canciones como «La Nueva Violencia», «Vedette», «Superdiversión», «Papá se volvió loco», «Minas» y «Fashion».

Foto: Florencia Salto

El show también dio lugar a climas más íntimos e introspectivos, donde el público acompañó a coro pasajes como «Souvenir», «Maniquí» y «Amigos», cerrando una jornada inolvidable en la capital neuquina.