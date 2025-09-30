La grave denuncia de un DT a un equipo de la Primera Nacional: «Está todo tan sucio»

El próximo fin de semana termina la fase de grupos de la Primera Nacional y un director técnico le tiró con todo a su exequipo. Mirá acá todo lo que dijo y enterate cómo se juega la última fecha.

La grave denuncia de un DT a un equipo de la Primera Nacional

La Primera Nacional está en sus instancias decisivas. El próximo sábado se cierra la fase de grupos y hay varios equipos peleando para entrar al Reducido y otros tratando de mantener la categoría.

Alvarado es uno de los equipos que buscará no descender en la última fecha, aunque no depende de si mismo. El equipo de Mar del Plata deberá ganar su partido frente a Arsenal (ya descendido) y esperar que Almagro no venza a Güemes.

El pasado domingo, luego de empatar frente a All Boys, Marcelo Vázquez, entrenador de Alvarado, disparó contra Güemes cuando le consultaron por la lucha por la permanencia: «Esto está tan sucio que no dependemos de nosotros, lo sabemos y lo sentimos. Hemos jugado contra todos y contra todo«, expresó.

Tras esta grave acusación, el DT le pidió disculpas a los hinchas, pero volvió a apuntar contra el equipo santiagueño: «Hay que ir a pelear y confiar que el fútbol todavía es digno, no queda otra«.

Cuando le consultaron sobre la ayuda que necesita de Güemes, el técnico volvió a disparar: «¿Qué querés que te diga? Ya sabemos todos lo que es, yo estuve ahí. Hay que esperar, hacer nuestra parte y solo Dios dirá por qué pasan estas cosas», finalizó.

Vale aclarar que Vázquez dirigió a Güemes durante 34 partidos, hasta mayo de este año, cuando se desvinculó del equipo.

Se definió el puntero y el primer equipo descendido de la zona A de la Primera Nacional

Este domingo fue un día de definiciones en la zona A de la Primera Nacional. Todas las miradas estuvieron en Puerto Madryn, en un partido de realidades muy diferentes.

En la ciudad sureña se enfrentaron Deportivo Madryn frente a Arsenal. El aurinegro logró la victoria por 2-1. Con la victoria, logró el primer puesto en la zona y se clasificó a la final por el primer ascenso, que jugará contra el puntero del otro grupo.

Por su parte, Arsenal, el histórico equipo de los Grondona, descendió a la B Metropolitana, la tercera división del futbol argentino para los equipos directamente afiliados a AFA. Con este descenso, el conjunto de Sarandí regresa a esta categoría tras ¡33 años!. Lejos quedaron los años de éxitos deportivos, como la obtención de la Copa Sudamericana 2007 y el Clausura 2012, entre otros.

Con información de TyC Sports.