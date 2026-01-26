Jeremías Langa renovó en Cipolletti y se fue a Gimnasia: «Quiero mostrar para qué estoy»

A los 20 años, Jeremías Langa tendrá una chance inmejorable para su carrera. El defensor renovó su contrato en Cipolletti y se fue a préstamo a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El zaguero se sumará inicialmente al plantel de reserva y buscará ser considerado por el DT, Fernando Zaniratto, en la primera del Lobo.

Langa se fue a préstamo a Gimnasia por la temporada 2026 con una opción de compra en una operación similar a que hizo el Albinegro con Platense por Maximiliano Amarfil.

El defensor tuvo una gran temporada en el 2025 donde se ganó el puesto casi desde el comienzo del campeonato. Con firmeza para la marca, buen juego aéreo y salida clara con los pies, fue una fija para el Chango Cravero. Jugó en 23 de los 28 partidos del equipo en el Federal A.

Al igual que el año anterior cuando se fue a Atlético Regina, lo cedieron a La Amistad para el actual Regional Amateur. Langa jugó la semifinal de ida contra Deportivo Roca pero ya no estuvo para la vuelta.

Es el cuarto jugador cipoleño en un club de primera este año además de Amarfil (Platense), Ezequiel Centurión (River) y Valentino Simoni (Gimnasia de Mendoza).

«Cualquier chico sueña con tener esta oportunidad»

Jeremías Langa ya viajó a La Plata para sumarse a Gimnasia y antes habló con Río Negro. «La propuesta llegó a través de mi representante. Lo charlé con mi familia y no lo dudamos, es una linda oportunidad, que cualquier chico sueña con tener», contó.

«Las expectativas son muy altas. La idea es ir paso a paso y crecer en lo futbolístico y personal. Quiero hacer un buen papel, mostrar para qué estoy e intentar en corto o mediano plazo subir al plantel de primera«, aseguró.

Sobre su temporada 2025 en el Federal A con Cipolletti, repasó: «Mirando hacia atrás, mi 2025 fue un gran año. En el transcurso del campeonato capaz no me daba cuenta de lo que estaba logrando. Pude sumar muchos minutos y cumplí muchos sueños, como jugar en La Visera con la cancha llena«.

Respecto a su reciente paso por La Amistad en el Regional Amateur, Langa comentó: «Me sirvió para terminar el año con ritmo y seguir jugando, sumando experiencia. Me toca dejar al equipo antes de la final pero les deseo el mayor de los éxitos, si siguen así se puede dar lo que todos quieren».