Mundialito 2026: Deportivo Roca, Lanús y Argentinos Juniors clasificaron a 16avos en la categoría central

Este domingo se desarrolló una nueva jornada de la 38° edición del Mundialito. Fue un día que no se completó en su totalidad, ya que en Choele Choel y Catriel no hubo acción por las fuertes tormentas de la zona. Además, en Río Colorado la programación se suspendió por tormenta eléctrica cuando se habían disputado algunos partidos.

Cabe destacar que en la subsede de Bariloche terminó la actividad de la categoría 2013, ya que San Esteban fue el mejor y sacó el boleto a los octavos de final de la competencia.

Zona 1 – Viedma

En Viedma, se disputó la 3° fecha. Estudiantes de La Plata ganó su segundo duelo y tiene puntaje perfecto. El Pincha derrotó 4-1 a Defensores de Viedma, que cayó por primera vez en cuatro presentaciones. Además, Sol de Mayo goleó 3-0 a Jorge Newbery y Cultural igualó 2-2 frente a Deportivo Patagones.

Defensores es el único líder de la zona con 9 puntos en 4 partidos. Lo sigue Sol de Mayo con 7 unidades con la misma cantidad de encuentros. Comparten la tercera ubicación Estudiantes, que tiene 6 puntos pero solo jugó 2 cotejos, y Jorge Newbery que disputó 3 juegos.

Defensores es líder en la subsede de Sol de Mayo.

El primero del grupo avanzará directamente a los cuartos de final, donde se enfrentará con quien avance del duelo entre los vencedores de Río Colorado y Choele Choel.

Zona 2 – Río Colorado

Hubo triple acción de la categoría 2013 en Río Colorado, antes de la suspensión de actividades por tormenta eléctrica. Se completó la 3° fecha de la zona, con el empate 1-1 entre Atlético RC y Buena Parada. Luego, se abrió la 4° fecha con la goleada 4-0 de Juventud Agraria sobre La Adela y también se disputó un duelo correspondiente a la 6° jornada: la victoria 2-1 de Villa Arana sobre Villa Mitre RC. El único equipo que no saltó a la cancha fue Independiente de Río Colorado.

Juventud Agraria lidera la zona con puntaje perfecto (12 de 12) junto a Villa Arana, que disputó cinco partidos. Independiente tiene 10 puntos con cuatro encuentros disputados. Los clasificados se definirán entre estos tres equipos, ya que La Adela, Atlético RC, Buena Parada y Villa Mitre RC están eliminados.

Juventud Agraria sigue imparable en Río Colorado.

Los dos mejores del grupo avanzarán a 16avos de final, para cruzarse con Villa Congreso de Viedma y Talleres de San Antonio Oeste, que ya clasificaron a esta instancia en la subsede de Choele Choel.

Zona 5 – Cervantes y Huergo

La zona 5 de la 2013 tuvo acción. En Cervantes, CECAP Rojo goleó 4-1 a Escuela Líbero (eliminado) y se clasificó a 16avos de final. Otro que ya sacó boleto a la siguiente instancia es Gavas FC, que goleó 3-0 a la Escuela Municipal de Cervantes. Además, en Huergo fue empate 1-1 entre Deportivo Huergo y Puente Molina.

El último pase del grupo a 16avos de final se definirá en la última fecha. Puente Molina está 3° con 5 puntos y tendrá un duro choque frente a Gavas FC. Deportivo Huergo se ubica 5° con 2 unidades y deberá golear a Escuela Municipal de Cervantes si desea avanzar. Por otro lado, la Escuela Municipal tiene chances aunque debe ganar sus dos duelos restantes.

CECAP Rojo está puntero y ya clasificó a la siguiente ronda.

Zona 6 y 7 – General Roca

La acción del domingo en Roca se realizó enteramente en el Complejo del Deportivo Roca. Por la zona 6, Lanús volvió a golear: fue 11-0 frente a CECAP Azul (eliminado), para llegar a la suma de 50 goles en 4 partidos. Con la victoria, el Granate clasificó a la siguiente instancia. Chos Malal sumó una valiosa victoria por 1-0 frente a Escuela ATSA, que perdió su invicto. La otra goleada del grupo la protagonizó Noroeste, que apabulló 6-0 a Argentinos del Norte Azul, ya sin chances de avanzar.

Lanús sigue arrasando en busca del bicampeonato.

Los dos clasificados restantes del grupo se definirán este lunes/martes a la madrugada. En el Complejo, Chos Malal enfrentará a Noroeste a las 23 horas. Al equipo neuquino le alcanza con el punto, pero los roquenses necesitan la victoria. Y desde la 1 AM en el Luis Maiolino, Lanús enfrentará a ATSA, que con el punto avanzará.

En cuanto a la zona 7, Deportivo Roca Naranja venció 4-0 a Escuela Municipal de Sierra Colorada y pasó a 16avos de final. Otro que avanzó fue Los Picantitos de SAO, que con su empate 3-3 ante Argentinos del Norte Rojo se metió en la siguiente fase. Por último, CIMAC goleó 8-0 a Colonia 17 de Quinta 25.

El último boleto de la zona a 16avos de final se definirá en la última fecha. Argentinos del Norte Rojo se verá las caras contra Colonia 17 de Quinta 25. Con el empate, el Carcelero avanzará. Escuela Municipal de Sierra Colorada esperará el milagro y deberá vencer a CIMAC, que ya no tiene chances.

Zona 8 – Unión Alem Progresista de Allen

Se completó la 4° fecha en La Mejor del Valle. Argentinos Juniors, uno de los candidatos, goleó 6-1 a Unión de Allen Azul y se clasificó a 16avos. Además, por la 2° fecha, Deportivo Roca Azul ganó por la mínima a Fernández Oro y llega con chances a la última fecha. Completó la jornada el triunfo 2-0 de El Libanés frente a Unión Blanco (eliminado)

Los dos boletos restantes a 16avos se definirán en la última fecha. Unión Azul está 2° con 9 puntos y Fernández Oro y Deportivo Roca Azul comparten la 3° posición con 6 unidades.

Zona 9 – La Amistad de Cipolletti

En Cipolletti, está todo definido. Por la 5° fecha, la Amistad goleó 3-0 a Deportivo Roca Blanco y La Vecicanterita derrotó 4-0 a Olimpia DC. Ambos equipos triunfadores ya están clasificados a 16avos de final y definirán el 1° lugar en la última fecha.

Clasificados a 16avos de final