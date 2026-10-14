Murió Jorge “Locomotora” Castro, leyenda del boxeo argentino y excampeón mundial

El mundo del boxeo argentino está de luto por la muerte de otro destacado deportista. Durante la noche del martes se confirmó que el excampeón mundial de peso mediano, Jorge «Locomotora» Castro, murió tras descompensarse en el Bingo de Morón. Aunque recibió primeros auxilios, los esfuerzos médicos no alcanzaron y se constató su muerte en el lugar.

Jorge “Locomotora” Castro: lo que se sabe de su muerte

Su compañero de streaming, Jonathan Di Primio, reveló que el exboxeador se encontraba en el lugar cuando manifestó un fuerte dolor de pecho y, cerca de la medianoche, se descompensó.

Si bien resta conocer el resultado de la autopsia oficial, un informe preliminar indicó que padeció un cuadro de hipoglucemia severa vinculado a la diabetes que transitaba. Castro tenía 59 años.

La causa quedó bajo la intervención de la UFI N.° 8 de Morón.

La trayectoria de Jorge “Locomotora” Castro

Jorge nació en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, y construyó una de las carreras más destacadas del deporte nacional. Conocido como “Roña”, el pugilista disputó 144 combates, con un récord de 130 victorias (90 por nocaut), 11 derrotas y tres empates.

Castro alcanzó la cima de su disciplina al obtener el cinturón mundial de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras vencer al norteamericano Reggie Johnson, el 12 de agosto de 1994 en Tucumán.

Meses más tarde, “Locomotora” defendió la corona en suelo mexicano al protagonizar uno de los combates más memorables de la historia frente a John David Jackson, encuentro en el que se impuso heroicamente. El cetro recién lo perdería tras cuatro defensas exitosas, el 19 de diciembre de 1995 en Tokio, al caer ante el japonés Shinji Takehara.

Su último enfrentamiento arriba del ring fue ante José Luis Herrera, a quien derrotó por nocaut técnico el 27 de enero de 2007 en Mar del Plata.