Bariloche vuelve a separar los residuos en contenedores en el microcentro

Los contenedores del microcentro de Bariloche tendrán distinción de tipos de residuos que pueden recibir. Foto: Gentileza

Los contenedores del microcentro de Bariloche volverán a tener la función de separar en origen los residuos, para lo cual el municipio instala cartelería indicativa y lanza una prueba piloto con el objetivo de lograr un “cambio cultural que involucre a toda la comunidad”.

El debate por los residuos y el vertedero municipal sigue su curso en el Concejo Deliberante, pero mientras tanto el municipio tomó nota de varios reclamos por volver a impulsar campañas de concientización para la separación en origen y comenzará con el sistema de contenedores que ya están en el microcentro.

Prueba piloto con 22 contenedores del microcentro

Los contenedores fueron instalados en 2019, pero se perdió el objetivo de la separación con el paso del tiempo y falta de acciones concretas. Ahora desde el 11 de mayo, el municipio vuelve a impulsar el sistema con la campaña “Bariloche responsable” para que en 22 contenedores de la zona céntrica se distinga a dónde deben ir los residuos húmedos y los secos.

Los contenedores que tendrán cartelería indicativa y tapa diferenciada por colores (verde para los residuos secos y limpios; y gris para los húmedos) están ubicados en calles Quaglia, Villegas, Rolando, Palacios y Beschtedt, entre Moreno y Vicealmirante O’Connor. Se trata de puntos estratégicos donde conviven vecinos, comercios, hoteles y locales gastronómicos, y donde la generación de residuos es constante, destacó el municipio.

Estos contenedores tienen camiones automatizados que recolectan su contenido y no tienen días diferenciados de recolección, ya que el servicio se realiza todos los días.

Desde el municipio se destacó que “este proceso requiere del compromiso de toda la comunidad, entendiendo que cada acción cotidiana suma en la construcción de una ciudad más limpia y ordenada. Separar correctamente es la base para que este nuevo esquema funcione y pueda sostenerse en el tiempo”.

La comuna recordó que existen residuos que no deben depositarse en estos contenedores, como escombros, restos forestales, electrodomésticos u objetos de gran volumen, ya que pueden dañar el sistema y afectar su funcionamiento.

«Este tipo de transformaciones requieren tiempo»

“Este tipo de transformaciones requieren tiempo, adaptación y un cambio de hábitos que se construye de manera progresiva. Se trata de un proceso que comienza en un sector reducido, pero que busca consolidarse y ampliarse a distintos puntos de la ciudad”, indicó el gobierno.

El intendente Walter Cortés, en una reciente entrevista con RÍO NEGRO, dijo que su objetivo era extender el sistema de contenedores a otros puntos de la ciudad, por lo que se requerirá de una importante inversión para obtener los contenedores y los camiones automatizados para la recolección.

Por eso el municipio lanza el esquema como “experiencia piloto” para “evaluar su funcionamiento y proyectar su crecimiento, con la mirada puesta en una Bariloche cada vez más comprometida con el cuidado ambiental”.