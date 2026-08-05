Bombazo: Atlético Madrid se suma a la pelea con Inter para quedarse con el Cuti Romero

Cuando parecía que Cuti Romero continuaría su carrera en el Inter, apareció el Atlético Madrid y se metió en la discusión. Luego del Mundial 2026, estaba claro que el defensor de la Selección Argentina se iría de Tottenham y el Nerazurro era el principal candidato para quedarse con el jugador, pero todo podría cambiar.

El central de 28 años estaba a un paso del futbol italiano, ya que el Inter realizó una oferta de 35 millones de euros mas 5 en variables por la totalidad del pase, una propuesta que gustó en el club londinense. Pero apareció Atlético Madrid y el panorama cambió rotundamente.

Según medios españoles, el Colchonero presentará una primera oferta en las próximas horas que sería alrededor de 30 millones de euros. Pero lo importante de la negociación es el deseo del jugador, que prefiere seguir su carrera en el conjunto madrileño.

No es la primera vez que lo quiere el Cholo Simeone: ya estuvo cerca del Atlético Madrid en el mercado pasado, pero la operación no continuó por el alto monto que pidió el Tottenham. Además, se conoció que el Cuti tiene una clausula especial en su contrato, ya que su ficha baja de precio si lo busca uno de los tres grandes del futbol español.

De igual manera, las negociaciones no avanzarán en los próximos días ya que los dos pretendientes deben vender antes de incorporar al defensor por distintas cuestiones. El Inter está cerca de desprenderse de Pavard por la gran cantidad de centrales que tiene en el plantel.

Por otro lado, el Aleti hará lo mismo con Nahuel Molina, que continuará en la Roma. En este caso, el club lo hará para no sobrepasar la masa salarial que exige cumplir la Liga Española.