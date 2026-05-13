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NBA: San Antonio fue una letal, Wembanyama brilló y la final del Oeste quedó a un paso

Venció a los Wolves por 126-97, la serie está 3-2 y espera Oklahoma.

Redacción

Por Redacción

El francés Victor Wembanyama tuvo un partido memorable y los Spurs están a un paso de la clasificación. (AP)

El francés Victor Wembanyama tuvo un partido memorable y los Spurs están a un paso de la clasificación. (AP)

Victor Wembanyama se redimió de la primera expulsión de su carrera con una actuación monumental. Terminó con 27 puntos, 17 rebotes y 3 tapones para que San Antonio deje en el camino a Minnesota por un aplastante 126-97 y la serie quede 3-2. Con otra victoria, los Spurs se meterán en la final del Oeste de la NBA, donde esperan los campeones de Oklahoma.

El estelar de las espuelas regresó a la acción tras haber sido expulsado a principios del segundo cuarto durante la victoria de Minnesota por 114-109 del domingo, en el cuarto partido jugado en Minneapolis. Wembanyama recibió una falta flagrante de tipo 2 tras propinar un codazo en la garganta a Naz Reid.

Castle fue el socio ideal de Wembanyama en la gran victoria de los texanos. (AP)

Sin embargo, la vuelta fue soñada y lideró a un equipo que también tuvo enormes rendimientos en Keldon Johnson (21 puntos), De’Aaron Fox (18) y Stephon Castle (17). Anthony Edwards, quien se vio limitado a ocho puntos en la primera mitad, terminó con 20 para Minnesota. Julius Randle y Jaden McDaniels añadieron 17 cada uno.

Julius Randle vs. Victor Wembanyama, tremendo duelo en el Oeste. (AP)

Los Wolves abrieron el tercer cuarto con una racha de 14-2 para empatar el partido, tras haber llegado a ir perdiendo por 18 puntos en la primera mitad. Minnesota desvió tres intentos de pase de alley-oop dirigidos a Wembanyama antes de que estos llegaran a las manos del pívot de 2.24 metros de estatura.

Los Spurs recuperaron una ventaja de doble dígito en el tercer cuarto, impulsados ​​por el tapón de Keldon Johnson a un intento de mate de Rudy Gobert, seguido de un tiro en suspensión corto tras imponerse físicamente a Edwards bajo el aro. Así se cerró la victoria texana y si el viernes llega la cuarta, los campones de City Thunder tendrán rivales en la final del Oeste.


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Victor Wembanyama se redimió de la primera expulsión de su carrera con una actuación monumental. Terminó con 27 puntos, 17 rebotes y 3 tapones para que San Antonio deje en el camino a Minnesota por un aplastante 126-97 y la serie quede 3-2. Con otra victoria, los Spurs se meterán en la final del Oeste de la NBA, donde esperan los campeones de Oklahoma.

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