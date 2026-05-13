Sergio Uñac confirmó que será candidato a presidente: “Hay gente de peso que acompaña la decisión”

El diputado nacional y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, confirmó que será precandidato a presidente por el Partido Justicialista y reclamó una interna partidaria para definir liderazgos antes de las PASO. También sostuvo que no indultaría a la expresidenta Cristina Kirchner en caso de llegar a la Casa Rosada.

Durante una entrevista con el canal de streaming Blender, el dirigente sanjuanino aseguró: “He tomado una decisión personal y es la de ser candidato”. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Uñac también reconoció que hoy se considera el rival político de Axel Kicillof dentro del peronismo.

Sergio Uñac oficializó su intención de competir por la Casa Rosada

El ex mandatario provincial explicó que su postulación responde a una “decisión unilateral” y señaló que no avanzó antes con esa posibilidad “porque era gobernador”. También afirmó que cuenta con respaldo de distintos sectores del partido.

“Hay gente de peso que acompaña la decisión”, dijo y agregó: “Hay dirigentes que en privado reconocen que el peronismo tiene que discutir candidaturas”. En ese sentido, insistió en que el PJ “tiene que clarificar liderazgos y hacer una interna cerrada” antes de una eventual competencia en las PASO.

El diputado lanzó su precandidatura presidencial y abrió un nuevo capítulo en la interna del PJ.

La propuesta de avanzar con una interna partidaria ya había generado repercusiones en marzo pasado. Cristina Kirchner felicitó al dirigente sanjuanino luego de que planteara públicamente esa postura dentro del peronismo.

Qué dijo Sergio Uñac sobre Cristina Kirchner y las PASO

En relación con la ex presidenta, que cumple prisión domiciliaria desde 2025, Uñac sostuvo que “está inhabilitada y eso ha afectado la conducción partidaria”. Sin embargo, aclaró que no la indultaría porque eso implicaría “faltarle el respeto” a su postura de inocencia en la causa Vialidad.

El diputado nacional también planteó que la definición de candidaturas no debería resolverse “de manera improvisada o en plazos extremadamente acotados”. En esa línea, recordó que “Nuestra Carta Orgánica establece que la fórmula presidencial debe definirse mediante las PASO”.

Sobre la disputa interna con Kicillof, Uñac evitó presentar el escenario como una confrontación entre Buenos Aires y el interior del país. “Es uno más otro”, afirmó el dirigente.