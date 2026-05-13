Carlos Tevez dejó de ser el DT de Talleres tras la derrota ante Belgrano

Hace instantes, se confirmó que Carlos Tevez no seguirá siendo el director técnico de Talleres. El club cordobés lo anunció a través de las redes sociales, en un video que protagonizó el presidente de la institución, Andrés Fassi, junto al Apache.

El posteo que oficializó la salida de Tevez.

«Hace casi un año nos juntamos acá porque iniciábamos un ciclo muy complicado y fue increíble porque te llamamos y en menos de 24 horas te hiciste cargo en uno de los momentos más complicados«, comenzó el dirigente.

«Finaliza tu contrato y quiero agradecerte. Sé que es un hasta luego Carlitos, seguirá esa enorme pasión y te dice gracias por todo lo que diste».

Tras las palabras de Fassi, Tevez le habló a los hinchas de la T: «Gracias a todo el pueblo de Talleres por dejarme ser parte de esta familia tan hermosa. Pasé un año muy lindo. Hoy los caminos se separan porque es lo que el club y yo decidimos de común acuerdo».

Por último, sacó chapa de lo logrado en su paso por el club: «Me llamaron para salvarnos del descenso y los dejamos en una copa internacional, así que es un hasta luego».

El vínculo que unía a Tevez y Talleres finalizaba el 30 de junio y no habrá renovación. Según lo que trascendió desde Córdoba, las negociaciones para una continuidad del cuerpo técnico estaban avanzadas, pero la dura derrota de local en el clásico frente a Belgrano por los octavos del Apertura cambiaron los planes.

De esta forma, Talleres cerrará el semestre con técnico interino en el último compromiso antes del parate. El Matador se verá las caras el próximo miércoles 20 de mayo ante Atlético Tucumán, por los 16avos de final de la Copa Argentina.