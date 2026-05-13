Sin los números para lograr el quórum se aleja las intenciones de la oposición de interpelar a Manuel Adorni

Mientras que el Gobierno de Javier Milei puso en marcha negociaciones para abrir el recinto de la Cámara de Diputados el 20 de mayo con un temario variado, por diferencias internas la oposición por ahora no logra juntar los votos para activar una sesión propia para plantear la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También frenaría el quórum las conversaciones desde Casa Rosada con algunos gobernadores.

Lo que significaría un alivio para el oficialismo luego de dos semanas incómodas por las investigaciones sobre el patrimonio del funcionario nacional.

Interpelación a Manuel Adorni: la oposición sin números para el quórum

El objetivo que busca la oposición es que se emplacen las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento con el fin de dictaminar los proyectos de interpelación contra Adorni. Infobae señaló que ambas las controla La Libertad Avanza, por lo que sin el emplazamiento no se puede forzar al oficialismo a tratar los pedidos de interpelación.

La otra vía es lograr una mayoría agravada de dos tercios para que se trate el proyecto “sobre tablas”, pero eso complejizaría aún más lograr los votos necesarios. En cambio si es en comisión alcanzaría con la presencia de 129 diputados para que se pueda iniciar el debate.

Los partidos que expresaron sus intenciones de interpelar por la vía parlamentaria a Adorni fueron Unión por la Patria, Frente de Izquierda y Provincias Unidas. Además, otros legisladores, entre ellas Marcela Pagano, una exdiputada del espacio libertario.

Falta de acuerdos aleja una posible interpelación a Manuel Adorni

La falta de acuerdos internos entre los diferentes bloques generó que no avancen las negociaciones. Un sector del justicialismo quería ampliar el temario. «Es un problema interno de ellos, que no quieren avanzar con nada que propongamos nosotros”, señaló una diputada peronista citada por Infobae.

Por otro lado, el medio de Buenos Aires señaló que los gobernadores de Tucumán, Catamarca y Salta ya adelantaron que los diputados de Independencia, Elijo Catamarca e Innovación Federal no se expresarán en contra del Gobierno.