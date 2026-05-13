Energía nuclear: Atucha II vuelve a aportar energía tras una parada programada de mantenimiento

Después de nueve semanas, la central nuclear Atucha II volvió a aportar energía tras completar el proceso de reconexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Desde el 14 de marzo se estuvieron realizando tareas de mantenimiento, inspección y mejora, con el objetivo de asegurar la eficiencia y seguridad de la planta.

El proceso involucró el trabajo de manera coordinada alrededor de 1.700 personas, que ejecutaron más de 5.500 tareas sobre distintos sistemas y componentes de la planta, según precisó Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) en un comunicado.

Las actividades incluyeron principalmente inspecciones internas de componentes del reactor, controles y limpieza de generadores de vapor, mantenimiento de motores diésel de emergencia, reemplazo de elementos en sistemas de refrigeración, pruebas funcionales y verificaciones sobre sistemas de protección y control.

Se trata de una parada programada que se realiza cada año. Se lleva adelante de esta manera debido a que las tareas no pueden realizarse durante la operación a potencia, y permiten evaluar el estado de los equipos en profundidad, incorporar mejoras y reforzar las condiciones de seguridad y confiabilidad de la central.

La parada fue revisada por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), entidad que regula la actividad del sector en el país. Sus inspectores especializados estuvieron presentes en la planta, a cargo de supervisar la correcta ejecución de las tareas y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia de Operación.

Atucha II tiene una potencia eléctrica bruta de 745 megavatios (MW), y está ubicado en Lima, provincia de Buenos Aires. En enero de este año había vuelto a generar energía al 100% de su capacidad de potencia después de siete años, tras recibir la autorización correspondiente de la ARN.

La planta operaba desde 2018 bajo un esquema de potencia reducida, debido a un inconveniente originado en una de las bombas de circulación del agua pesada en el circuito primario del reactor.

Respecto al presente del resto de las centrales nucleares en el país, Embalse (656 MW) continúa operando con normalidad, mientras que Atucha I (362 MW) se encuentra en parada desde 2024 por el proyecto de extensión de vida, y está programada para volver a operar a mediados de 2027.