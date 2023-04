Neuquén llevará 19 deportistas al Mundial de Kenpo, en Portugal

Argentina estará presente en la nueva edición del Campeonato Mundial de Kenpo, que se llevará adelante a partir del próximo lunes en Portugal. La competencia de élite se disputará en la localidad de Caldas de Rainha, hasta el 30 de abril. Se trata del evento más importante de esta disciplina y contará con la participación de 19 deportistas argentinos, todos oriundos de Neuquén.

«El Kenpo es un arte marcial basado en la defensa personal, que viene de China. Pasó por Japón, Hawai y Estados Unidos. Luego llegó a Sudamérica a través de Chile. A la Argentina llega por la provincia de Neuquén y Río Negro, a raíz de la proximidad geográfica» explicó Carlos Wollman, presidente de la delegación argentina, en dialogo con el programa «Entre Redes» de RÍO NEGRO RADIO.

En el país existen alrededor de veinte escuelas de Kenpo, de las cuales unas dieciséis están ubicas en la provincia de Neuquén y Río Negro. De esta maneras ambas provincias son consideradas «cunas» de este deporte a nivel nacional.

El 19° Campeonato Mundial de Kenpo contará con la participación de 62 países provenientes de cinco continentes. Y Argentina dirá presente con una delegación conformada en su totalidad por deportistas neuquinos.

Ellos son: Thiago Mora Mellado (Junín de los Andes), Joaquín Palacios (Neuquén capital), Renata Giménez (Cutral Co), Ramiro Giménez (Cutral Co), Jonas Basaul (Plaza Huincul), Delfina Quintrequin (Junín de los Andes), Giovanni Soto Pierdominicci (Cutral Co), Santiago Huentian (Junín de los Andes), Malena Mujica Macedo (Cutral-Co), Nerea Herrera Rocadelli (Cutral Co), Jeremías Basual (Plaza Huincul), Mareo Mujica Macedo (Cutral-Co), Simón Beitía (Plaza Huincul), Rocio Rojas (Plaza Huincul), Tomás Zegarra Fonseca (Plaza Huincul), Florencia Gavilán (Centenario), Carlos Wollman Temi (Cutral Co), Jesús Bascur (Cutral Co) y Carlos Wollman (Cutral Co).

Los representantes argentinos partirán mañana rumbo a la competencia. «Las expectativas son altas, Argentina viene demostrando desde el 2017 que tiene todo para ubicarse en el podio. En el Mundial de Hungría nos convertimos en campeones, en el de España quedamos subcampeones. Pero lo más importante es que los chicos puedan dar lo mejor y vivir la experiencia«, agregó el presidente de la delegación.

