Neuquén RC y Marabunta se vuelven a ver las caras en la semifinal del Norpatagónico de rugby

Neuquén RC y Marabunta se volverán a enfrentar este sábado en una semifinal, en este caso por el Torneo Norpatagónico de Rugby que juegan junto a los equipos de la Unión de Rugby del Sur con sede en Bahía Blanca.

La nueva edición del clásico será desde las 16 horas en cancha del Azul. A las 14 también se enfrentarán por este campeonato en Intermedia y desde las 11:15 jugarán las formativas ante Santa Rosa RC (M15, M16 y M18).

Neuquén tuvo puntaje ideal en su grupo ante Santa Rosa RC, Universitario y Patagonia RC. Marabunta fue segundo luego de caer ante Sportiva y vencer a Roca RC y a El Nacional.

Sportiva de Bahía Blanca y Santa Rosa RC disputarán la otra semifinal. Sportiva le ganó a Neuquén en la final de las últimas dos ediciones y en la Reválida para el Torneo del Interior que disputa actualmente.

El Azul viene de ganarle la semifinal del Regional Patagónico a Marabunta por 55 a 17 hace dos semanas. En la final será local ante Bigornia de Trelew el 20 de junio. El que se imponga en ese partido tendrá la chance de jugar el repechaje para el TDI.