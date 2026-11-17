Por primera vez en Argentina, el Supermotocross internacional llegará a Neuquén el próximo mes en una competencia que reunirá a varios de los mejores pilotos del mundo.

El certamen será el sábado 5 de diciembre desde las 17 horas en el Coliseo de la Barda, circuito del Motocross Club Neuquén.

En esta sede, se realiza el Supercross de verano, se reciben fechas del Campeonato del Sur de la República y este año volvió el Campeonato Argentino en abril.

Algunos de los pilotos internacionales que confirmaro nsu presencia son los estadounidenses Christian Craig, Cameron McAdoo, Mike Alessi y Kyle Chisholm; el italiano Mattia Guadagnini; los españoles Joan Cros y Jorge Zaragoza; el brasileño Lucas Dunka; el portugués Hugo Basaúla; el noruego Cornelius Tøndel; el francés Cedric Soubeyras; el estonio Jörgen Talviku y el argentino Joaquín Poli.

«Estamos contentos por el año que estamos teniendo, ahora más con la confirmación de este evento que es de nivel internacional, histórico para Neuquén y para nuestro club. Viene a potenciar lo que veníamos haciendo con el Supercross de verano«, destacó Miguel Matthews, presidente del Motocross Club Neuquén, en diálogo con Subite al Podio de Río Negro Radio.

«Hace rato que venimos trabajando espalda con espalda con la municipalidad de Neuquén. El último supercross de verano que tuvimos fue muy fuerte, nos abrió grandes puertas, lo mismo el Argentino de Motocross que fue un éxito rotundo, vinieron más de 180 motos de todo el país y países vecinos», agregó.

«Estuvimos con Lucas de La Fuente, que es el que diseña la pista del MXGP y el que básicamente ordena todo. Estamos bien con el predio, la pista se va a realizar dentro del trazado que usamos habitualmente. Donde antes era el estacionamiento, van a ser los boxes y en los boxes va a ser el estacionamiento del público, la gastronomía y demás», precisó Matthews.

«Es una locura tener esa calidad de pilotos, son todos de primer nivel y de renombre, muchos de equipos oficiales. Estoy muy a gusto con la grilla, no esperaba algo así», continuó.

Además, reconoció que sueñan con recibir el Mundial que hoy tiene su sede nacional en Bariloche. «Sería tocar el cielo con las manos. La gente con la que vamos a trabajar para este evento es la que trabaja para para el MXGP, es un evento de magnitud similar, así que arrancamos con el pie derecho. El circuito de Villa La Angostura, el de Córdoba y ahora el de Bariloche son predios que se usan únicamente para el Mundial, acá tenemos un club de casi 48 años de vida con actividad ininterrumpida«, afirmó.

En los próximos días saldrán a la venta las entradas que tendrán una general y una VIP. Esperan poder contar con más de 5.000 personas.