Comienza la recta final. La Fórmula 1 retoma la acción este fin de semana y encara la primera de las últimas tres competencias que marcarán el cierre del calendario 2027. La cita de turno, el Gran Premio de Las Vegas, en los Estados Unidos.

La “Ciudad del Pecado” recibe por tercera vez a la máxima en esta nueva era, tras las recordadas dos ediciones disputadas en los 80’ en el estacionamiento del Caesars Palace. Y si bien los dos campeonatos están definidos, la conjunción de F1 y Las Vegas hacen un combo imperdible para el fanático.

Tras una breve semana de descanso, el argentino Franco Colapinto y el equipo Alpine vuelven al ruedo en busca de revancha y un resultado acorde a sus aspiraciones competitivas. El team francés no suma puntos hace seis competencias, aunque el pilarense fue desterrado injustamente del 7° puesto bien conseguido en México.

«Es muy emocionante regresar a Las Vegas cuando comenzamos los últimos tres Grandes Premios de la temporada. En las últimas carreras no hemos podido aprovechar realmente nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregirlo y tener un fin de semana exitoso«, señaló el argentino en un comunicado difundido por la escudería francesa, en la previa de la fecha 21.

En 2025, el pilarense concluyó 15° en su segunda participación.

Y continuó, destacando los aspectos importantes del fin de semana: «El circuito de Las Vegas es uno de los más espectaculares de la categoría y es muy especial poder competir por la famosa Las Vegas Strip. Las temperaturas nocturnas en el desierto representan un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos dentro de la ventana óptima de funcionamiento será uno de nuestros objetivos principales«.

Sin más actualizaciones por delante, y con un equipamiento que parece estar por debajo de los rivales directos en la media parrilla (especialmente de Racing Bulls), tanto Colapinto como el francés Pierre Gasly deben intentar exprimir al máximo las prestaciones del auto y aprovechar las alternativas que puedan surgir.

Un punto a favor para este fin de semana, el trazado urbano emplazado en la también llamada “Ciudad de las Luces” demanda mayormente velocidad y no tanta fuerza aerodinámica. En ese sentido, el motor Mercedes puede ofrecer algo más en los rendimientos de ambos Alpine.

«Podría ser una carrera bastante emocionante debido a las rectas muy largas, especialmente con los autos de este año. Trabajaremos para tener un fin de semana sin inconvenientes y sacar el máximo provecho posible del auto para conseguir un buen resultado», completó Colapinto.