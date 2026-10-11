Una Scaloneta por las calles porteñas: el DT completó la Gran Fondo de Buenos Aires

En medio de negociaciones con la AFA para terminar de definir su continuidad al frente de la Selección Argentina, Lionel Scaloni disfrutó de otra de sus pasiones por las calles porteñas. El santafesino completó el Gran Fondo de Buenos Aires de ciclismo y, como no podía ser de otra manera, fue saludado en queda metro de la competencia.

Con un tiempo de 3h17m21s, el entrenador que lleva ocho años al frente de la Albiceleste, se mezcló en la multitud y terminó el recorrido. «Soy una persona normal», dijo tras la carrera, sin tocar el tema fútbol, al menos por un rato. El año pasado, el DT partició en la Gran Fondo 7 Lagos, entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Ahora fue en las calles capitalinas.

“Me preguntaban”

Scaloni tuvo un diálogo con A24 y dijo: “Estuvo bien, la disfrutamos. Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, sobre todo sin coches, con la tranquilidad de que no te va a pasar nada. La gente muy bien, sí el que venía al lado mío me preguntaba, hablábamos, pero siempre me respetaron. Incluso más que a cualquier otro, porque me dejaban bastante tranquilo».

Con la oferta de AFA sobre la mesa y a la espera de su resolución, el DT aprovechó para recorrer la ciudad, aunque los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benin le quitaron días de entrenamiento. «No tuve mucha preparación, tuvimos partidos hace poquito”, admitió.

Y siguió: “Con un poquito de experiencia, se va metiendo en la rueda de alguno, sufre menos de lo que tendría que sufrir, porque no estoy muy entrenado. Me ha tocado hacer carreras en mejor estado, pero tenía que venir porque quería disfrutar de la ciudad sin coches, y la verdad que estuvo muy bueno».

La recomendación de Moyá

En una reciente entrevista, Lionel Scaloni conoció a Carlos Moyá, extenista español oriundo de Mallorca, lugar de residencia del DT argentino. Fue él quien le sugirió que probara la bicicleta, tal como contó tras la carrera.

«Fue a través de un amigo, Carlo Moyá. Había dejado de jugar al tenis y me dijo: ‘Probá el ciclismo, que es un deporte que no tiene impacto’, y al final sabés que cuando jugás tantos años a un deporte como el fútbol siempre estás medio con los tobillos, con las rodillas… y el ciclismo tiene eso, que no tiene impacto, podés hacerlo todos los días, y al final competís contra vos mismo, que está bueno también«.