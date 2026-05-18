Neymar jugará el Mundial 2026: Carlo Ancelotti confirmó la lista de convocados de Brasil

Brasil, la selección más ganadora en la historia de los Mundiales con cinco títulos, confirmó la lista de los 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, donde compone el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.

La principal novedad de la nómina es la presencia de Neymar. El actual jugador de Santos no había sido convocado desde la llegada del entrenador italiano a la Verdeamarela en mayo de 2025 y su participación en el Mundial estaba rodeada de incertidumbre debido a sus reiterados problemas físicos.

Sin embargo, el ex DT de Real Madrid decidió incluirlo entre los convocados. Meses atrás, cuando dejó afuera al delantero para los amistosos disputados en marzo, Ancelotti había explicado: «Neymar puede estar en el Mundial. Si alcanza el 100% durante el torneo, obviamente podrá estar allí. No lo convocamos ahora porque no está al 100%. Tiene que seguir trabajando para mantenerse en buena condición física».

Desde entonces, el atacante sumó continuidad en Santos y logró ganarse un lugar en la convocatoria definitiva para disputar su cuarta Copa del Mundo a sus 34 años. Además de «Ney», Brasil contará con varias de sus principales figuras, como Vinicius Junior, Raphinha, Marquinhos y Casemiro, entre otros.

Por otro lado, una de las ausencias más sensibles será la de Rodrygo. El delantero de Real Madrid sufrió en marzo una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en la rodilla derecha durante un partido ante Getafe y permanecerá varios meses fuera de las canchas. Otro que se pierde la Copa del Mundo, aunque por decisión del entrenador, es Joao Pedro, atacante de Chelsea.

De esta manera, Ancelotti afrontará su primera experiencia en selecciones con el desafío de devolver a Brasil a lo más alto del fútbol mundial y buscar una conquista que la Verdeamarela no consigue desde Corea-Japón 2002. El italiano firmó hace unos días la extensión de su contrato hasta después del Mundial de 2030.

La lista completa de Brasil para el Mundial 2026

«Fue muy difícil elegir a los 26 jugadores. La competencia en este país es muy alta», aseguró el entrenador italiano antes de brindar la nómina en la conferencia de prensa. Además, agregó: «Hablé en la primera convocatoria que había mucha competencia y es la realidad. Sé perfectamente que algunos jugadores que estuvieron con nosotros estos años no estarán contentos con esta lista y lo siento mucho».

Por último, el ex DT de Real Madrid destacó el perfil del plantel que intentará llevar a Brasil a conquistar su sexta Copa del Mundo: «Creemos que esta lista nos puede brindar un fútbol de calidad, con un espíritu colectivo extraordinario». Y cerró con una frase contundente: «No es la lista perfecta. Ya lo sé eso. Pero tengo que decir que no va a ganar la Copa del Mundo un equipo perfecto. El equipo perfecto no existe. La va a ganar el equipo más resiliente, y nosotros queremos ser eso».

La lista de los 26 convocados de Brasil para el Mundial 2026:

Arqueros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibáñez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Wesley (Roma)

Mediocampistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros

Endrick (Olympique de Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luis Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar Junior (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Junior (Real Madrid)