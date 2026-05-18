Recicladores, juegos y productores: así será la inédita Expo Ambiental de Río Negro en Cipolletti

La actividad será el 9 de junio en el marco del Día Mundial del Ambiente. Foto: Concejo Deliberante de Cipolletti.

Río Negro realizará por primera vez una Expo Ambiental con una propuesta que buscará combinar educación, reciclaje, reutilización de residuos y concientización sobre el cuidado del ambiente. El encuentro se desarrollará el próximo 9 de junio, de 9.15 a 16.30, en el Complejo Cultural Cipolletti, en el marco del Día Mundial del Ambiente.

La actividad fue presentada este lunes por autoridades provinciales y municipales junto a organismos ambientales que integran la Unidad de Gestión coordinada por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). El objetivo será mostrar experiencias vinculadas a la economía circular, el tratamiento de residuos y el uso responsable de los recursos naturales.

En paralelo, se realizará una campaña de recolección de papel, cartón y aluminio a cargo de Soluciones Integrales del Sur. Todo el material recuperado será vendido y el dinero recaudado se destinará a la cooperadora del hospital de Cipolletti.

La secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Judith Jiménez, aseguró que la iniciativa buscará expandirse a otras ciudades de la provincia. “Es la primera Expo Ambiental. Vamos a iniciar acá en Cipolletti, pero la idea es que vaya recorriendo toda la provincia”, afirmó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Además, destacó que la política ambiental provincial busca sostener el desarrollo productivo junto con controles y fiscalización. “La provincia se está desarrollando energéticamente, pero también está cuidando el ambiente”, sostuvo al mencionar tareas de control sobre actividades mineras, petroleras e industriales.

Más de 400 estudiantes participarán de actividades sobre reciclaje y reutilización

La Expo Ambiental contará con la presencia de más de 400 estudiantes de 4to y 5to grado de escuelas públicas y privadas de Cipolletti, aunque la propuesta también estará abierta al público general de manera gratuita.

Silvana Rodríguez, integrante del Departamento de Medio Ambiente municipal, explicó que el proyecto comenzó a pensarse hace varios años dentro de la Unidad de Gestión Ambiental. La funcionaria indicó que el evento estará dividido en distintos sectores con actividades educativas y recreativas. Habrá stands de organismos públicos, empresas recicladoras, recuperadores urbanos y productores orgánicos de Cipolletti y ciudades vecinas.

Foto: Flor Salto.

“Queremos mostrar qué hacemos diariamente para cuidar el ambiente”, explicó Rodríguez. También adelantó que se montará una sala de juegos ambientales confeccionados con materiales reutilizados para que los chicos puedan participar junto a docentes y familias.

La propuesta incluirá además experiencias vinculadas a la reutilización, reparación y reaprovechamiento de residuos sólidos urbanos, una de las principales apuestas de la organización para promover hábitos sustentables.

Agua, residuos y economía circular: algunos ejes de la jornada ambiental

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, el secretario de Gestión Ambiental, Gustavo Romero, remarcó que la Unidad de Gestión Ambiental funciona desde 2004 y continúa activa con participación de Río Negro, Neuquén y Patagones.

Romero destacó el trabajo sostenido de los equipos técnicos que impulsan programas de educación ambiental en toda la región.

Además, sostuvo que la Expo buscará acercar a la comunidad experiencias concretas relacionadas con reciclaje, producción sustentable y participación ciudadana. “Queremos que los vecinos conozcan lo que se hace y que se puedan comprometer con esta actividad”, afirmó.

El delegado regional Alto Valle del Departamento Provincial de Aguas, Gabriel Sorá, explicó que: “El foco principal está puesto en el agua, pero también en cómo se vincula la ciudad con los residuos sólidos urbanos y el manejo responsable”, indicó.

Sorá remarcó que la propuesta apuntará especialmente a que los estudiantes conozcan la importancia de los ríos, canales de riego y desagües que forman parte de la vida cotidiana del Alto Valle.

“La provincia se está desarrollando energéticamente, pero también está cuidando el ambiente”. Judith Jiménez, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro.

Además, destacó la presencia de emprendimientos vinculados a la agroecología y la economía circular. “Hay gente de la región que está desarrollando una actividad económica responsable en base al reciclaje y al reaprovechamiento de residuos”, concluyó.

Durante la presentación, desde el municipio de Cipolletti también remarcaron que el trabajo articulado entre Provincia, municipios y organismos ambientales será uno de los pilares centrales de la jornada. “El trabajo interinstitucional es fundamental para desarrollar este tipo de jornadas”, destacó el secretario de Gobierno municipal, Julio Dijktra.